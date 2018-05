Bari, turista americana trovata morta: ecchimosi sul collo/ Rinvenuta in struttura extralberghiera

Bari, turista americana trovata morta: ecchimosi sul collo. Rinvenuta in struttura extralberghiera una donna in vacanza in Puglia assieme al marito: è giallo sul suo decesso

Donna trovata morta a Bari

Giallo a Bari, dove nelle ultime ore è stato ritrovato il cadavere di una donna. Stando alle indiscrezioni raccolte dai principali organi di informazione, a partire dall’edizione online del quotidiano La Repubblica, una turista di origini americane, sarebbe stata ritrovata senza vita in una villetta, con degli evidenti segni di ecchimosi sul collo. La donna era in una stanza di una struttura extralberghiera, e stando alle prime ricostruzioni potrebbe essere stata uccisa per strangolamento, proprio per via dei profondi lividi rinvenuti sul corpo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Bari, e il cadavere è stato ritrovato nel quartiere Carbonara, in una traversa di via Vela, zona sud della capitale pugliese.

INDAGINI IN CORSO

Stando a quanto si apprende, la donna era a Bari per passare un periodo di vacanze in Italia assieme al marito, presente al momento del ritrovamento quando i medici del 118 hanno constatato il decesso. Il primo indiziato resta quindi il coniuge, anche se gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche quella di un terzo uomo che potrebbe essersi intrufolato nell’abitazione, tentando di violentare la donna, o magari, un tentativo di rapina finito male. Nelle prossime ore riceveremo ulteriori dettagli, non ci resta che rimandarvi al prossimo aggiornamento.

© Riproduzione Riservata.