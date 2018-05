Candide Renard, 21enne figlia del Ct Marocco “stuprata durante reality”/ Show sospeso: l’accusato smentisce

Candide Renard, 21enne figlia del ct del Marocco Harvè: "sono stata stuprata durante il reality Koh-Lanta". Ultime notizie: lo show sospeso, il concorrente accusato smentisce tutto

13 maggio 2018 Niccolò Magnani

Candide e Harvè Renard (Twitter: Telefoot)

Scandalo in Francia con una denuncia che, se confermata, rischia di divenire un autentico caso nazionale: come riporta le Parisien, la figlia Candide Renard dell’allenatore del Marocco, Hervè Renard, ha denunciato di stupro un suo compagno concorrente durante un reality show molto conosciuto in Francia e non solo, il “Koh-Lanta” che da noi potrebbe essere tranquillamente essere paragonabile all’Isola dei Famosi. Ha raccontato di aver subito un’aggressione durante il reality ambientato alle Isole Figi: nessuno avrebbe le prove certe, almeno fino al momento, ma nonostante ciò la produzione ha deciso di sospendere immediatamente le puntate della nota trasmissione. Lo scandalo ha iniziato a montare in pochissime ore con i dettagli che ancora restano all’oscuro a riguardo di un bruttissimo fattaccio avvenuto, pare, a telecamere spente. Il ct attuale del Marocco è un personaggio molto noto in Francia non solo per il suo ruolo di allenatore ma anche per aver partecipato a diverse trasmissioni sportive e non dimostrandosi sempre molto istrionico e divertente: la figlia, 21enne assai attraente, è una delle regine dei social francesi con moltissimi followers che la seguono su Instagram.

SOSPESO IL REALITY SHOW ALLE FIJI

Secondo i colleghi del Parisien, Candide Renard ha denunciato di essere vittima di abusi da parte di un altro concorrente che però - a quanto pare dalla produzione - ha negato ogni accusa e ha fatto sapere di voler agire e tutelarsi in sede legale nei prossimi giorni. Al netto di tutto ciò, gli autori hanno deciso di interrompere seduta stante le riprese a tempo indeterminato, mentre la giovane francese ha fatto ritorno in patria dalle Fiji senza voler stare un solo singolo minuto in più là dove, secondo la sua denuncia, sarebbe stata violentata. “Koh Lanta” è simile all'Isola dei Famosi, ma include prove molto più dure dal punto di vista fisico e consente al vincitore di aggiudicarsi la ragguardevole somma di 100mila euro: è un programma che però non è la prima volta che finisce nell’occhio del ciclone. Nel lontano 2013 infatti un concorrente morì all’improvviso dopo un arresto cardiaco e la trasmissione ovviamente venne annullata e sospesa per un anno; l’accusa di stupro riluce tutta un’altra gravità non meno seria del 2013, seppure con conseguenze ovviamente “meno negative”. Harvè Renard è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio africano, dove ha realmente segnato quasi tutta la sua carriera; ha conquistato la Coppa d'Africa con lo Zambia nel 2012 e con la Costa d'Avorio nel 2015 e ora ha guidato e qualificato incredibilmente il Marocco verso i Mondiali di Russia del prossimo giugno.

