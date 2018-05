FESTA DELLA MAMMA 2018, AUGURI!/ Frasi, regali ed eventi: così si celebra da Nord a Sud

Festa della Mamma 2018: auguri! Frasi, regali, idee, immagini ed eventi: così si celebra da Nord a Sud la giornata dedicata alle mamme. Le ultime notizie su questa celebrazione

13 maggio 2018 Fabio Belli

Festa della Mamma 2018: auguri!

Tante iniziative sono state lanciate in occasione della Festa della Mamma, che si celebra oggi domenica 13 maggio 2018. Da Nord a Sud, sono diverse le attività per celebrare queste speciali figure femminili. In Piazza Castello a Milano, ad esempio, ci si può far confezionare il primo bouquet alternativo, a base di ortaggi di stagione, nel mercato di Campagna Amica di Coldiretti. A Firenze, invece, c'è “Mamma Mia”, la nuova creazione del pluricampione italiano di caffè Francesco Sanapo. La nuova miscela di caffè, lavorata interamente da donne sin dall'origine, viene offerta gratuitamente alle mamme. Se siete a Roma potete recarvi presso la Centrale del Latte, dove è stato organizzato un evento che coinvolge le famiglie romane in un tour musicale alla scoperta degli stabilimenti dell'azienda per scoprire come si produce e confeziona il latte. Anche nel Sud Italia sono stati pensati servizi di food delivery per scegliere cosa mangiare e, quindi, i piatti da ordinare per una cenetta speciale. (agg. di Silvana Palazzo)

I “BOUQUET DELL'ORTO”

Siamo nel pieno delle celebrazioni per la Festa della Mamma 2018, la giornata dedicata alla donna che ci ha messo al mondo (o che ci ha cresciuti come se lo avesse fatto) e per l'occasione a Milano sono sbarcati per la prima volta i “bouquet dell’orto”. Siete ancora alla ricerca di un'idea regalo originale ed alternativa per fare anche voi gli auguri alla vostra madre? Se vi trovate in zona Milano non potrete farvi scappare la composizione a base di frutta e verdura di stagione, bella e salutare. A spiegare in cosa consiste questo dono per nulla banale è Coldiretti Lombardia: l'appuntamento secondo quanto riferito da Radio Lombardia è in piazza Castello, nel mercato di Campagna Amica in occasione di Milano Food City. Ovviamente i bouquet che potrete farvi confezionare sono molteplici in base ai gusti della mamma: quello che va più per la maggiore è la composizione fragole e menta, ma potrete scegliere anche tra rapanelli e asparagina, carote e prezzemolo oppure pomodorini, asparagi e erbe aromatiche. Se i fiori vi sembrano ormai superati e fin troppo banali, potrete decidere di stupire la vostra mamma con una composizione unica nel suo genere e che di sicuro lascerà il segno. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

DAL COFANETTO AL LIBRO DEI RICORDI

Se non avete fatto ancora un regalo alla vostra mamma in occasione della sua festa, siete ancora in tempo. La giornata è lunga, i centri commerciali sono aperti e quindi potete rimediare se il lavoro o i figli vi hanno tenuti impegnati in questi ultimi giorni. Le idee del resto non mancano, anche se avete un budget limitato, del resto conta il pensiero. Potete, ad esempio, regalare un cofanetto regalo “Momenti di benessere”, comprare un mascara Yves Saint Laurent, un kit di pulizia del viso Braun face 830 o un trattamento completo per capelli indomabili L'Oréal Paris Botanicals. Originale come regalo è anche il set da 3 scatole di cuori di biscotto per Telethon, così aiutate anche la ricerca. C'è poi il dvd di una mamma per amica, se volete donare qualcosa di insolito. Ma ancor più originale sarebbe un libro da scrivere insieme, “Mamma, mi racconti la tua storia?”, sarà difficile in tal caso non colpirla. (agg. di Silvana Palazzo)

GLI AUGURI DI PAPA FRANCESCO

Un augurio speciale a tutte le mamme del mondo arriva da Papa Francesco. Dopo la preghiera del Regina Coeli a San Pietro, il Santo Padre ha ricordato la ricorrenza. «Essendo oggi la giornata dedicata alle mamme i tanti Paesi, un applauso alle mamme! Vorrei salutare tutte le mamme, ringraziandole per la loro custodia delle famiglie». Ma il pensiero di Bergoglio è andato anche a quelle mamme che non ci sono più: «ricordo anche le mamme che ci guardano dal cielo e continuano a custodirci con la preghiera». Ma ovviamente non poteva mancare un pensiero per la Mamma, la Madonna: «Preghiamo la nostra Mamma celeste, che oggi 13 maggio, con il nome di Nostra Signore di Fatima, ci aiuta a proseguire il cammino». La tradizionale festa della Mamma è, come spiega il pontefice, un'occasione per riflettere su diversi aspetti: innanzitutto su nostra madre, quella che Dio ci ha dato, e sul dono incomparabile che essa ha costituito e costituisce per la nostra vita. (agg. di Silvana Palazzo)

MESSAGGIO DELLA CARITAS AMBROSIANA

Sono tanti i messaggi che sono stati lanciati per la festa della mamma, oggi 13 maggio. Tra questi fa molto riflettere quello della Caritas Ambrosiana che ha pubblicato su Instagram una splendida foto di una mamma che pela le patate su di un terrazzino vicino alla figlia e con dietro le macerie di quella che sembra essere una guerra devastante. Nel commento viene poi riportata una splendida frase di Papa Francesco: "Amano senza pretesa, donano senza inganno, soffrono in silenzio e sono sempre pronte al perdono". Un messaggio di speranza anche per tutte quelle mamme che sono costrette in ambiti complicati a svolgere il loro ruolo, nel rispetto e nell'amore dei loro figli. Di certo ci troviamo di fronte a una giornata importante in cui oltre a celebrare la propria mamma ognuno di noi è chiamato al rispetto di una figura che dovrebbe essere rivalutata in una società dove fin troppo i valori vengono ignoranti. Un bel messaggio quello della Caritas Ambrosiana che lascia aperta la speranza di riuscire a capire veramente il ruolo di queste splendide donne.

Le mamme



"Amano senza pretesa

Donano senza inganno

"Amano senza pretesa

Donano senza inganno

Soffrono in silenzio e sono sempre pronte al perdono".#PapaFrancesco#FestaDellaMamma#MothersDay

LE NEO MAMME VIP

Oggi è la festa della mamma, e di conseguenza, bisognerà fare gli auguri a colei che ci ha messo al mondo, la donna più importante della nostra vita, senza che fidanzate o mogli si offendano. Ma andiamo a scoprire quali sono le neo-mamme vip di questo 2018, che oggi festeggeranno quindi per la prima volta questa ricorrenza. Andando in ordine cronologico, partiamo da Laura Freddi, che ha partorito la sua primogenita, Ginevra, lo scorso 3 gennaio. Pochi giorni dopo, il 23 dello stesso mese, è stata invece la volta di Tania Cagnotto, ex tuffatrice, che ha messo al mondo la prima figlia, Maya, insieme allo skipper e commercialista Stefano Parolin. La neo-mamma più famosa resta però Chiara Ferragni, che nella notte fra il 19 e il 20 marzo, ha messo al mondo a Los Angeles, Leone, nato dall’unione con il fidanzato e cantante Fedez: una delle gravidanze più social di tutti i tempi. Non è una neo-mamma ma ha da poco partorito il suo terzo royal baby, Kate Middleton, che lo scorso 23 aprile ha mostrato al mondo intero Charles, l’ultimo arrivato della famiglia reale d’Inghilterra. Infine, il 15 gennaio, Kim Kardashian e Kanye West, hanno allargato la famiglia con un nuovo arrivato, Chicago West. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LE CANZONI DEDICATE ALLA MAMMA

La mamma è sempre la mamma, e domani lo sarà ancora di più. Domenica 13 maggio sarà infatti la festa di colei che ci ha messo al mondo, e saranno in molti a festeggiare da nord a sud del paese. Molti i modi per fare gli auguri alla mamma, leggasi un bel messaggio su WhatsApp, magari con annesso una fotografia carina, oppure, un bigliettino scritto a mano, o ancora, un regalo particolare, magari una pianta, un dolce o un oggetto tanto desiderato. I più originali, e quelli più bravi, potrebbero addirittura intonarle una canzone. Sono infatti diversi i testi dedicati alla mamma, come ad esempio “E yo mamma” di Coez, bellissima traccia che il noto rapper siciliano, esploso letteralmente fra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, ha appunto dedicato a sua madre. C’è poi la classica “Viva la mamma” di Edoardo Bennato, che tutti conosciamo, oppure, "Le mie Madri", di Nada, sicuramente più di nicchia. Molti anche i cantautori stranieri che hanno dedicato delle note musicali a chi li ha messi al mondo, come ad esempio “Mother” di John Lennon, o “Mother Love” dei Queen, senza dimenticarsi della polemica “I’m sorry mama” di Eminem, e per finire con “Thinking of you” del grande Lenny Kravitz. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

I MESSAGGI DA DEDICARE ALLA MAMMA

Le mamme sono il punto di riferimento di tutta una vita, e il giorno della Festa della Mamma, previsto quest'anno per domenica 13 maggio, è sicuramente un momento di condivisione ma anche di ringraziamento. Per un figlio o una figlia, è importante trovare la frase giusta da dedicare alla propria madre, da scrivere anche in un biglietto d'auguri, oppure dedicandola a voce o con un messaggino da trovare al risveglio. Dalle frasi più semplici, come “Un piccolo pensiero per dimostrarti il più grande amore che provo. Auguri mamma”, a "Potrei rinunciare a tutto, ma non al tuo sorriso. Auguri mamma" fino a quelle più elaborate come: “Alla mia mamma che sa fare della vita, con tutte le sue imperfezioni, un mondo di gioia e di serenità. Buona festa della mamma, con tanto affetto”.

LE CITAZIONI DEI GRANDI SCRITTORI

Ma c'è anche la possibilità di affidarsi a citazioni llustri, di grandi scrittori e artisti che hanno fatto la storia, per dedicare un pensiero speciale nel giorno della Festa della Mamma. Possiamo citare Sigmund Freud, padre della psicanalisi: "Non scorderò mai mia madre perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me." Ma anche un immortale filosofo greco come Sofocle: "La madre ha inventato l’amore sulla terra." Oppure ricordare il grande Papa Giovanni Paolo XXIII, "Una buona madre vale cento maestri", disse il Papa Buono. O anche affidarsi a una citazione particolarmente colta, come quella di Edwin Chapin: "Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l'eroismo dell'amore materno." Insomma, le parole non mancano, l'importante è condividere l'amore per la mamma che accomuna tutti, nel passato, nel presente e nel futuro.

