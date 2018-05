INCIDENTE PADOVA, ACCIAIERIE VENETE: OPERAI USTIONATI DA COLATA BOLLENTE/ Fratoianni, “è una guerra civile”

Incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete di Padova: ultime notizie, colata incandescente su 4 operai, tre gravi con 70% di ustioni su tutto il corpo. Domato l'incendio successivo

13 maggio 2018 - agg. 13 maggio 2018, 14.52 Niccolò Magnani

Incendio e incidente alle Acciaierie Venete di Padova (Vigil Del Fuoco)

I tre operai rimasti gravemente feriti e ustionati dall’ennesimo incidente sul lavoro - questa volta a Padova - si chiamano Bratu Marian (rumeno, residente a Cadoneghe ora ricoverata a Cesena), Federic Gerard Di Natale (francese, residente a Santa Maria di Sala) e Vivian Simone (nato a Dolo, residente a Vigonovo): i dati forniti dal Mattino di Padova informano di condizioni ancora gravi nei vari ospedali della zona dopo il terribile incidente all’interno del reparto fonderia. È intanto durissimo il primo commento “politico” scattato dopo il grave incidente sul lavoro delle Acciaierie Venete, a firma Nicola Fratoianni (segretario di Sinistra Italiana): «In Italia è in corso una guerracivile. E le vittime sono quei lavoratori, quei precari, che ogni giorno perdono la vita o vengono gravemente menomati sul posto di lavoro», spiega su Facebook uno dei fondatori di Liberi e Uguali. Oltre a Padova, Fratoianni elenca anche i disastri sul posto di lavoro di Carrara, 2 feriti gravi a Lucca e a Siracusa, il 9 Maggio 1 morto e un ferito in Friuli, il 3 Maggio 1 morto e un ferito in Campania, il giorno della Festa del Lavoro 1 morto in Calabria e uno in Liguria. «Come si può definire altrimenti una simile mattanza?», conclude un durissimo Fratoianni.

INCIDENTE ALL'ACCIAIERIA DI PADOVA

Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina a Padova: quando erano circa le 8 di stamane, all’interno delle Acciaierie Venete di Riviera Francia 4 operai sono rimasti ustionati (di cui tre gravissimi) per una colata di acciaio bollente improvvisa. Il guaio ha poi generato anche un incendio interno all’acciaieria e diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono dovuti entrare in azione per provare a salvare gli operai rimasti feriti. Due sono ricoverati ora nei centri ospedalieri di Cesena e Padova mentre un terzo presenta ustioni sul 70% del corpo ed è gravissimo ricoverato a Verona; il quarto operaio colpito dalla colata incandescente è rimasto per fortuna meno grave del previsto e si trova in questo momento all’ospedale Sant’Antonio di Padova per accertamenti e trattamenti di primo soccorso. Al momento le squadre dei vari soccorsi sono accorse nel reparto fonderia per lo spegnimento del fuoco innescata dalla fuoriuscita del tutto incontrollata di acciaio fuso: al momento restano aperte varie ipotesi su cosa possa essere successo, ma una prima linea di interpretazione è stata fatta dagli inquirenti.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Stando a quanto riporta “Il Mattino di Padova”, l’incidente alle Acciaierie Venete si sarebbe verificato a causa di una rottura di alcuni supporti che sostengono i tubi dentro i quali scorre la colata di acciaio allo stato liquido e incandescente: non è chiaro il motivo di quella rottura, se per un errore umano o per una semplice e banale usura. Sta di fatto che gli operai sono stati letteralmente invasi da quella sostanza bruciante che li ha messi subito in grave pericolo di vita: il contenitore si è rotto durante uno spostamento e li ha lasciati di fatto senza scampo. Lo stabilimento è stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco e dalle squadre di sicurezza interne che ora sta portando a termine lo spegnimento dell’incendio interno. «I #vigilidelfuoco sono al lavoro nella zona industriale della città per un #incendio in un’acciaieria: fiamme sotto controllo e confinate a un solo reparto», spiega la nota su Twitter dei Pompieri.

