Roma, giovane trovato morto nelle campagne di Castel Madama/ Ultime notizie: ucciso con un sparo al collo?

25enne trovato morto a Roma nelle campagne di Castel Madama: ultime notizie, mistero nella Capitale. Ucciso con un proiettile conficcato nel collo?

13 maggio 2018 Niccolò Magnani

Giallo a Roma (LaPresse)

Giallo a Roma dove un 25enne nella notte è stato trovato morto in un’area della vasta campagna alle porte di Roma e Castel Madama: stando alle primissime indicazioni degli inquirenti che ancora stanno cercando i vari indizi dopo i primi rilievi sul luogo del delitto, il ragazzo avrebbe una ferita d’arma da fuoco al collo e quella potrebbe essere la causa della morte avvenuta non da molte ore. Secondo l’Ansa, gli investigatori stanno già interrogando questa mattina alcune persone in Casema per provare a ricostruire gli ultimi momenti della vittima la cui identità resta al momento “nascosta”. Sul posto i carabinieri di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati che stanno cercando ogni utile indizio per provare a spiegarsi il mistero, l’ennesimo, nella periferia della Capitale: come spiega il Messaggero, il corpo è stato trovato dopo la mezzanotte all'altezza di via Vicovaro, in località Saccomuro, sopra il fiume Aniene.

MISTERO SULL’IDENTITÀ

L’inchiesta è scattata già stamane ma ancora non è per nulla chiara la dinamica della morte e i possibili sospettati: il pm di turno assieme ai carabinieri, stanno ascoltando alcuni testimoni e nel giro di qualche ora potrebbero arrivare le prime importanti novità. La zona rurale è assai poco battuta e la modalità in cui è stato ritrovato il 25enne - accasciato con un proiettile conficcato nel collo - pare avvicinare più ad una esecuzione (o ad un tentativo di farla sembrare, ndr) che non ad una rapina o un tentativo di violenza. Ripetiamo, le ipotesi sono tutte aperte e gli investigatori nel pomeriggio dovrebbero rivelare i primi dettagli sorti dopo le ricerche e le testimonianze rilasciate in Caserma a Roma.

© Riproduzione Riservata.