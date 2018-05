Fermo, crolla tetto della scuola/ Incidente al tecnico Montani poco prima dell'ingresso in aula degli studenti

Fermo, crolla tetto di una scuola pochi minuti prima dell'ingresso degli studenti in aula: tragedia sfiorata questa mattina all'Istituto tecnico Montan. Nessun ferito, accertamenti in corso.

14 maggio 2018 Emanuela Longo

Fermo, crolla tetto di una scuola (LaPresse)

Tragedia sfiorata, questa mattina a Fermo, dove il tetto dell'aula di una scuola è crollato appena prima che la campanella suonasse e gli studenti entrassero in classe. E' accaduto presso l'Istituto tecnico Industriale Montani, come riporta l'agenzia di stampa Ansa e secondo le prime notizie l'incidente si sarebbe verificato circa un'ora prima dell'ingresso degli allievi e dei loro insegnanti, ovvero intorno alle 7.10 di questa mattina. Questo ha evitato che si potesse registrare una tragedia all'interno dell'aula che solitamente viene frequentata da una trentina di giovani studenti e dai loro insegnanti. Dopo il crollo l'intera scuola è stata chiusa e sono già in corso tutti i controlli del caso che hanno necessitato dell'intervento dei vigili del fuoco di Ascoli, prontamente intervenuti. Transennata anche l'intera area circostante la scuola per motivi di sicurezza. Secondo una prima ricostruzione, spiega Il Resto del Carlino, ad accorgersi del crollo sarebbero stati i collaboratori scolastici i quali avrebbero prima avvertito un forte boato quindi avrebbero assistito ad una nuvola di polvere che avrebbe invaso rapidamente i corridoi dell'intero istituto scolastico.

ACCERTAMENTI IN CORSO

L'area interessata dal crollo del tetto nella scuola di Fermo, in provincia di Ascoli Piceno, sarebbe nel dettaglio un'aula della parte riservata al triennio dove per fortuna non c'erano ancora gli studenti i quali sarebbero entrati dopo pochi minuti. Sul posto i vigili del fuoco stanno eseguendo gli accertamenti utili ad appurare le cause della tragedia sfiorata anche se, secondo quanto riportato dall'Ansa, il crollo sarebbe stato provocato dal cedimento di una capriata. Sul posto sono giunti anche i tecnici della Procura di Fermo. Le lezioni a quanto pare non sarebbero state interrotte ma sarebbe rimasta chiusa solo l'area interessata, mentre gli studenti delle aule vicine a quella coinvolta sarebbero stati spostati in altre classi al piano inferiore. Le operazioni di messa in sicurezza si preannunciano comunque molto delicate poiché la scuola si troverebbe al fianco delle puntellature della chiesa di Sant'Agostino, edificio già ampiamente danneggiato dal terremoto di due anni fa.

