La Spezia, incidente cantiere navale: morto operaio, un altro grave/ Sono stati travolti da lastra metallica

14 maggio 2018 Silvana Palazzo

La Spezia, incidente cantiere navale (Foto: LaPresse)

Tragedia a La Spezia, teatro dell'ennesimo incidente sul lavoro. Due operai oggi pomeriggio, lunedì 14 maggio 2018, stavano lavorando in un cantiere navale quando sono stati travolti e schiacciati da una pesante lastra metallica. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. Un operaio è morto sul colpo, mentre l'altro, ricoverato in ospedale, è in fin di vita. Sul posto - i cantieri del gruppo Antonini a Muggiano, tra La Spezia e Lerici - sono intervenuti i carabinieri insieme agli ispettori dell'Asl5 e i vigili del fuoco. Il cantiere realizza piattaforme offshore per l'estrazione di idrocarburi e chiatte. Come riportato dal Secolo XIX, i carabinieri della Spezia hanno identificato l'operaio morto questo pomeriggio all'interno dei cantieri del gruppo Antonini Spa. L'uomo è un cittadino croato di 56 anni. Secondo gli inquirenti era dipendente di una ditta in subappalto, e stava lavorando all'ampliamento di una banchina. L'ipotesi dei carabinieri è che la lastra possa essersi sganciata da una gru.

Una nuova tragedia dunque dopo la lunga scia di sangue in questo 2018. La notizia dell'incidente a La Spezia arriva a pochi giorni di distanza dalla tragedia avvenuta mercoledì scorso alla Fincantieri di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, dove un giovane operaio di 19 anni, Matteo Smoilis, era rimasto schiacciato da un blocco di cemento di circa 700 chili che non gli ha lasciato scampo.

