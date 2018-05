Mogliano Veneto, bimba di 3 anni precipita dal terrazzo/ Ultime notizie: arrestata madre per tentato omicidio

Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 anni vola giù dal terrazzo del secondo piano: ultime notizie, arrestata la madre sospettata e accusata di tentato omicidio

14 maggio 2018 Niccolò Magnani

Bimba vola giù dal condominio: è salva (LaPresse)

È accaduto tutto in pochi minuti e la tragedia poteva avere dimensioni ben più gravi: oggi si viene a sapere quanto avvenuto ieri a Mogliano Veneto dove una bimba di 3 anni e mezzo è caduta dal secondo piano della palazzina in cui vive dopo essere salita sul terrazzo, attorno alle ore 13 di domenica a pranzo. La bimba non è morta per fortuna anche se versa in serie condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con diverse contusioni e un forte trauma cranico (ma non è un pericolo di vita, per fortuna). Il terrazzo era ad una certezza di “soli” sei metri e questo ha permesso di poter parlare di un quasi tragedia e non di un bilancio ben più grave: la piccola infatti è atterrata sul giardino condominiale con l’erba e i cespugli che hanno attutito la caduta impedendone la morte sul colpo. La bambina, cosciente, spiega il Mattino di Padova, è stata presa in cura dai sanitari del 118 e dell’elisoccorso che hanno poi provveduto a trasportarla all’ospedale trevigiano.

ARRESTATA LA MADRE PER TENTATO OMICIDIO

Il vero punto inquietate della vicenda è che i carabinieri quasi da subito hanno sospettato della madre della piccola di 3 anni: la Procura poi, ritenendo fortemente sospetta la donna, ha deciso questa mattina di arrestarla con l’accusa gravissima di tentato omicidio della piccola figlia. In casa al momento della caduta della bimba c’erano tutti e due i genitori, ma la madre dopo l’episodio gravissimo ha mostrato «segni di nervosismo e ha insospettito gli investigatori», spiegano ancora i colleghi del Mattino di Padova. Per questo motivo, dopo averli sentiti entrambi i genitori ieri sera, i carabinieri di Mogliano e Treviso hanno arrestato la donna, non convinti della sua ricostruzione: il pm di turno sta ora provando a capirne di più per vedere se confermare la custodia o rimettere la madre in libertà. Resta ancora un mistero attorno a cosa potrebbe essere successo nei secondi fatali che hanno visto la bimba planare dal secondo piano sul giardino del condominio davanti agli occhi stralunati dei vicini che hanno assistito alla scena: di certo la donna dovrà dare le sue spiegazioni e fino a inequivocabili indizi è meglio non fare processi "sommari" e "preventivi".

