Roberta Ragusa, sentenza d'Appello: Antonio Logli colpevole o innocente?/ Giudici in camera di consiglio

Caso Robera Ragusa: oggi la sentenza d'Appello a carico di Antonio Logli, accusato dell'omicidio della moglie. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio, attesa per il verdetto.

14 maggio 2018 Emanuela Longo

Roberta Ragusa

E' arrivato l'atteso giorno della sentenza di secondo grado nel processo che vede imputato Antonio Logli, l'uomo accusato di essere l'assassino della moglie Roberta Ragusa, scomparsa in circostanze mai chiarite la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. Logli è stato già condannato a 20 anni di carcere in primo grado e l'accusa ha chiesto proprio la conferma della medesima pena inflitta nel dicembre del 2016 per le accuse di omicidio e distruzione di cadavere, oltre all’arresto. Se infatti nel primo grado i giudici avevano previsto nel loro verdetto solo il non allontanamento da casa nelle ore serali ed al di fuori dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, questa volta c'è in ballo anche la sua libertà personale. E' su questo aspetto che oggi si dovrà esprimere la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, come richiesto dall'accusa. Da alcune ore, come rivela Repubblica.it, i giudici si sono ritirati in camera di consiglio in attesa del verdetto che dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi, intorno le ore 15:30 come da indicazioni della stessa corte. Antonio Logli, oltre a ritenersi sempre innocente rispetto alle gravi accuse che da sei anni a questa parte gli sono state mosse, si dice fiducioso nel buon esito del processo, che oggi si è ufficialmente concluso dopo l’arringa dei suoi due difensori, con la quale si è aperta oggi l'ultima udienza. La difesa dell'imputato ha ovviamente chiesto la sua assoluzione come ribadito ancora oggi dall'avvocato Severino Sergiampietri, "perché l'imputato non ha commesso il fatto, i testimoni dell'accusa sono poco attendibili".

IL FIGLIO DANIELE IN AULA: LE PAROLE DELLE CUGINE DELLA VITTIMA

A sostegno dell'innocenza di Antonio Logli, nella precedente udienza del processo a carico dell'uomo, accusato dell'omicidio della moglie Roberta Ragusa, è stata presentata anche una memoria del figlio Daniele, oggi anche lui presente in aula insieme al padre. Nel medesimo palazzo di Giustizia attendono con ansia il verdetto anche le cugine della vittima, sempre in prima linea in tutti questi aggi di battaglia giudiziaria. Commentando la posizione del figlio di Roberta, una delle cugine, Maria, ha commentato come riporta Repubblica: "Daniele non crede che il padre sia colpevole e che la mamma sia andata via". La donna avrebbe quindi smentito la posizione del ragazzo aggiungendo: "Bisognava ricercare la verità insieme e lui sa come io la pensi su questa faccenda. La vittima è Roberta, non lo dimentichiamo. C'è chi pensa ancora che si sia allontanata [...] Daniele avrebbe dovuto costituirsi parte civile". Ad oggi la parola "fine" non è ancora stata scritta su uno dei casi di cronaca che più ha colpito l'opinione pubblica, oggi in attesa di conoscere il verdetto: Antonio Logli colpevole o innocente? Tra poche ore la seconda "verità" processuale potrebbe ridare nuova speranza alla famiglia della vittima che da troppo tempo reclama giustizia.

