Roma, manifesto choc: “Aborto prima causa di femminicidio”/ Ultime notizie: scontri su campagne pro vita

Gli attivisti di CitizenGo in occasione del quarantennale dell'approvazione della legge sul diritto di aborto, hanno appeso manifesti choc per le vie di Roma

14 maggio 2018 Paolo Vites

Un grosso manifesto apparso sulla via Salaria a Roma sta alzando forti polemiche. Nell'immagine si vede il ventre di una donna in avanzato stato di gravidanza e sopra la scritta "L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo" e l'hashtag #stopaborto. Secondo fonti di vari media, il manifesto è a cura di una campagna tramite il movimento di attivisti pro life CitizenGo in occasione del 40esimo anniversario dell'approvazione della legge 194 che ha reso legale in Italia la possibilità di abortire. Per tale occasione è prevista sabato 19 maggio una manifestazione, la Marcia per la Vita, in piazza della Repubblica. Sostenitori dell'aborto hanno immediatamente chiesto al sindaco Raggi che i manifesti vengano rimossi. Già lo scorso aprile manifesti del movimento pro vita avevano suscitato proteste e furono rimossi dall'amministrazione comunale. Sull'episodio, riporta il Corriere della Sera, è intervenuto il direttore delle campagne CitizenGo Filippo Savarese: "Negli ultimi anni le istituzioni hanno denunciato con sempre maggior forza il fenomeno dei femminicidi e della violenza sulle donne, ma ci si dimentica di dire che la prima causa di morte per milioni di bambine (così come di bambini) nel mondo è l'aborto, che provoca anche gravissime conseguenze psicologiche e fisiche per le donne che lo praticano".

ROMA, MANIFESTO CHOC: “ABORTO PRIMA CAUSA DI FEMMINICIDIO”

Via Twitter invece sempre CitizenGo ha postato: "ABORTO È LA PRIMA CAUSA DI FEMMINICIDIO NEL MONDO. Dopo 40 anni la #legge194 ha fallito. Prima violenza contro donne è #aborto: spesso usato per sopprimere #donne in modo mirato, lascia tragici traumi, milioni di bimbi uccisi e donne ferite. #StopAborto". Alle polemiche di chi accusa un accostamento di pessimo gusto, la violenza sulle donne e l'aborto, sempre Savarese ha risposto: "Si tratta di dire che "la ibertà di scelta per le donne che hanno diritto a essere informate correttamente sulle conseguenze sempre drammatiche dell'aborto, sottolineando il «entativo di censurare e silenziare chi afferma la verità sull'aborto, che sopprime la vita di un bambino e ferisce gravemente quella della donna". Per Rebel Network invece, associazione femminista pro aborto, nelle parole di Monica Cirinnà, si tratta di "una nuova orribile campagna di disinformazione contro le donne da parte di organizzazioni estremiste che associa l'aborto al femminicidio. Tale campagna si basa, infatti, su assunti completamente infondati. Le interruzioni di gravidanza in Italia sono tra le più basse in Europa e in costante calo da dieci anni. Accostare, poi, un diritto delle donne a una violenza come il femminicidio è quanto di più disgustoso possa essere fatto".

