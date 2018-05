SORRENTO, TURISTA INGLESE DROGATA E VIOLENTATA IN HOTEL A META/ Arrestati 5 dipendenti, fu stupro di gruppo

Nel 2016 una turista inglese residente in un albergo di Sorrento aveva subito uno stupro di branco da parte di 5 persone che solo ora dopo due anni di accurate indagini sono state fermate

14 maggio 2018 - agg. 14 maggio 2018, 11.19 Paolo Vites

Immagine dal web

Sono cinque le persone arrestate dagli agenti del commissariato di Sorrento e della squadra mobile di Napoli, all'amba di oggi, e le accuse a loro carico sarebbero gravissime. Si parla nel dettaglio di violenza sessuale aggravata dalla somministrazione di sostanze stupefacenti a scapito di una turista inglese ospite in un hotel di Meta nell'ottobre del 2016 e le persone oggi arrestate sarebbero tutte ex dipendenti della medesima struttura ricettiva. Secondo quanto trapela da Il Mattino gli arrestati sarebbero Antonino Miniero, Davide Gennaro Gargiulo, Fabio De Virgilio, Raffaele Regio e Ciro Francesco D'Antonio. Per la procura, prima avrebbero fatto assumere alla turista la cosiddetta "droga dello stupro" e successivamente avrebbero abusato di lei in gruppo. Secondo le indagini la droga sarebbe stata data sia alla donna 50enne che alla figlia, ma solo la prima sarebbe poi stata condotta presso il locale piscina dove sarebbe stata stuprata da due dei cinque arrestati, entrambi barman. Dopo la prima violenza, la donna sarebbe stata affidata ad un altro dipendente dell'hotel che avrebbe abusato ancora da lei in una stanza alloggio del personale, insieme ad almeno altre 10 persone che a turno l'avrebbero violentata e ripresa dal branco con i cellulari. Solo dopo essere rientrata in Gran Bretagna la donna avrebbe sporto denuncia sottoponendosi ad una serie di accertamenti medico-legali. Quindi è stato possibile identificare solo alcuni componenti del gruppo, ovvero solo tutti i dipendenti dell'hotel. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

STUPRO IN HOTEL: 5 DIPENDENTI IN MANETTE

Continuano gli stupri nei confronti di turiste straniere o, in questo caso, a emergere fatti risalenti a poco tempo fa e solo ora puniti, probabilmente ignare del livello di brutalità e inciviltà che vige nel nostro paese, vittime sempre più spesso di branchi di violentatori, abituate come sono nei loro paesi a girare liberamente da sole o a dar confidenza senza finire abusate. L'episodio in questione risale al 2016 e solo adesso dopo lunghe indagini si è finalmente risalito agli autori del gesto. Lo stupro era avvenuto nello stesso albergo dove la donna era ospite, ad opera di dipendenti della struttura alberghiera stessa che avevano puntato gli occhi su di lei e non hanno avuto paura di mettere in atto un vero piano criminale. Entrati nella sua stanza, l'hanno narcotizzata e poi hanno proceduto a stuprarla in branco, in tutto cinque persone.

SORRENTO, TURISTA INGLESE DROGATA VIOLENTATA IN HOTEL

Ci sono volute due anni di accurate indagini da parte della polizia del commissariato di Sorrento e della squadra mobile di Napoli coordinati dalla procura della Repubblica del tribunale di Torre Annunziata che ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in cercare nei confronti di cinque persone. Sono ritenute gli autori della violenza sessuale sulla turista inglese con l'aggravante dell'uso di sostanza stupefacente. Questa mattina sono finalmente scattatele manette. Dubitiamo che la donna sia più tornata in vacanza nel nostro paese, un paese dove le donne che vengono in vacanza da sole devono mettere in conto il rischio reale di subire uno stupro.

© Riproduzione Riservata.