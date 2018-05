Sparatoria al bar nel Vibonese, caccia all'uomo in tutta Italia/ Olivieri: presunto killer ancora in fuga

Caccia all'uomo in tutta Italia dopo sparatoria al bar nel Vibonese: Francesco Olivieri, ancora in fuga: ricerche a tappeto in tutta Italia, al vaglio il possibile movente.

14 maggio 2018 Emanuela Longo

Caccia all'uomo dopo sparatorie nel Vibonese (LaPresse)

Prosegue senza sosta la caccia al killer che lo scorso venerdì pomeriggio ha seminato il panico nel Vibonese uccidendo due persone nel corso di una serie di sparatorie tra Nicotera e Limbadi. Le forze dell'ordine sono sulle tracce di Francesco Giuseppe Olivieri, il 32enne che si sarebbe macchiato dei delitti del 68enne Michele Valerioti e dell'80enne Giuseppina Mollese e del ferimento di altre tre persone. Il killer sarebbe ancora in libertà e le ricerche finora eseguite, tramite numerosi posti di blocco, battute nelle campagne, perquisizioni nei casolari e controlli da amici e parenti non avrebbero portato ad alcun esito apprezzabile. Per le ricerche del presunto assassino, come spiega WeSud.it sono stati impiegati anche gli elicotteri ma anche in questo caso di Olivieri nessuna traccia. Il lavoro degli inquirenti è ora concentrato sulla presenza di possibili complici dell'uomo che avrebbero potuto dargli una mano in questa delicata fase di ricerche, aiutandolo così a sottrarsi alla cattura. Ancora oscuro anche il movente che avrebbe spinto Olivieri ad aprire il fuoco contro diverse persone anche se non si esclude che possa aver agito soprattutto per vendetta.

FRANCESCO OLIVIERI ANCORA IN FUGA

E' Francesco Olivieri l'uomo sul quale si stanno concentrando in queste ore le ricerche in tutta Italia da parte di carabinieri e polizia, dopo le sparatorie che si sono consumate lo scorso venerdì nel Vibonese. Per gli inquirenti l'autore di quei terribili fatti di sangue sarebbe proprio lui, del quale dal medesimo giorno si sarebbero perse le tracce. Le ricerche non si sono mai interrotte ma ad oggi non ci sarebbero ancora elementi apprezzabili che possano far sperare nella sua cattura. Poche ore i fatti dello scorso venerdì, molte agenzie di stampa avevano riportato la notizia del suo arresto, ma solo più tardi si è appreso dello stato ancora in fuga del presunto killer, descritto dalle stesse forze dell'ordine come un soggetto "problematico e pericoloso". Al vaglio degli inquirenti anche i rapporti tra Olivieri e le persone rimaste coinvolte nelle sparatorie. A disposizione del 32enne ci sarebbe ancora la sua Fiat Panda, la stessa auto usata per il folle raid così come l'arma, il fucile con cui ha aperto il fuoco. A far tenere alta l'attenzione delle forze dell'ordine è proprio il fatto che un uomo armato e pericoloso sia ancora in libertà.

