Terremoto oggi/ INGV ultime scosse Sicilia: sisma M 2.6 Isole Eolie (14 maggio 2018)

Terremoto oggi, scossa M 2.6 in Sicilia, alle Isole Eolie. Ma trema anche la Calabria: scossa M 2.1 vicino a Cicala. Le ultime notizie sull'attività sismica e gli aggiornamenti

14 maggio 2018 Silvana Palazzo

Continuano le scosse di terremoto in Italia. Sono due le zone interessate dagli sciami sismici, il Maceratese e il Messinese. Per fortuna non si tratta di scosse di forte entità, inoltre anche la frequenza non desta preoccupazione. L'ultima registrata dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) è avvenuta nella zona delle Isole Eolie. Il terremoto è avvenuto alle 8.19 di oggi, lunedì 14 maggio 2018. La scossa è di magnitudo M 2.6 sulla scala Richter. L'epicentro del sisma è stato individuato con le coordinate geografiche che vi riportiamo di seguito: latitudine 38.77, longitudine 15.09, con ipocentro ad una profondità di 262 chilometri. Sulla costa ragusana è stato invece registrato un sisma di magnitudo M 2.2. In questo caso l'epicentro del terremoto è stato individuato a latitudine 36.56, longitudine 14.95 e ad una profondità di 9 chilometri.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA IN CALABRIA: M 2.1

Non trema solo la Sicilia, ma anche la Calabria. Una scossa di terremoto è stata registrata anche in provincia di Catanzaro nella mattinata di oggi, lunedì 14 maggio 2018. La Sala Sismica dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha segnalato un sisma a due chilometri da Cicala. La scossa, che è stata di magnitudo M 2.1 sulla scala Richter, è avvenuta alle 6.14. L'epicentro invece è stato localizzato con precisione a latitudine 39.03, longitudine 16.46 e ipocentro a 26 chilometri di profondità. L'Ingv ha fornito anche la lista dei Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro del terremoto. Si tratta di San Pietro Apostolo (CZ), Carlopoli (CZ), Panettieri (CS), Serrastretta (CZ), Gimigliano (CZ), Miglierina (CZ), Sorbo San Basile (CZ), Amato (CZ), Bianchi (CS), Decollatura (CZ), Feroleto Antico (CZ), Tiriolo (CZ), Soveria Mannelli (CZ), Pianopoli (CZ) e Taverna (CZ).

