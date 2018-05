Torino, paziente ha malattia rara: trapianto di rene da sveglio/ Molinette, intervento perfettamente riuscito

Torino, paziente ha malattia rara: trapianto di rene da sveglio all'Ospedale Molinette. 40enne con Sindrome di Prune-Belly, intervento perfettamente riuscito

Immagine di repertorio (Pixabay)

Torino, paziente ha malattia rara: trapianto di rene da sveglio, la vicenda è accaduta all’Ospedale Molinette della Città della Salute del capoluogo piemontese. Un uomo di quaranta anni, colpito dalla Sindrome di Prune-Belly, questa mattina è stato sottoposto a un trapiano di rene senza anestesia generale, ma unicamente con l’anestesia combinata peridurale e spinale. La malattia rara congenita è caratterizzata anche dall’assenza dei muscoli addominali e da anomanie delle vie urinarie, come sottolineato da La Stampa, ai quali si aggiunge la malformazione del disegno toracico (pectus excavatum) che può portare ad una insufficienza respiratoria. Questa può portare alla necessità di dialisi e alla valutazione della fattibilità di un trapianto di rene: un intervento tutt’altro che semplice, una “sfida dal punto di vista chirurgico” come sottolineato dal quotidiano torinese, dato il quadro addominale e urologico.

L’insufficienza renale non ha reso possibile l’anestesia generale e l’unica possibilità per l’equipe medica dell’ospedale Molinette è stata quella di ricorrere ad una anestesia combinata peridurale e spinale, con il paziente di 40 anni sveglio. Questa tecnica è stata perfezionata dall’anestesista Fabio Gobbi della squadra medica diretta dal dottor Pier Paolo Donadio. A completare l’equipe chirurgica, come sottolineato da La Stampa, l dottor Omidreza Sedigh (Urologia universitaria diretta dal professor Paolo Gontero) e i dottori Aldo Verri e Caterina Tallia (Chirurgia vascolare ospedaliera diretta dal dottor Maurizio Merlo). L’intervento è perfettamente riuscito, con il paziente che ora è degente presso il reparto di Nefrologia universitaria diretta dal professor Luigi Biancone. Un altro importante risultato raggiunto dall'Ospedale Molinette, che negli ultimi dieci anni ha effettuato 250 trapianti di rene a persone con questo problema.

