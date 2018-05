Truffa dei due euro, attenti al resto in monete/ Allarme falsi: ecco cosa può succedere

Sono state introdotte nel nostro paese monete del Kenya e della Thailandia simili ai due euro ma che in realtà vanlgono circa 20 centesimi, la truffa è dietro l'angolo

14 maggio 2018 Paolo Vites

Invasione thailandese in Italia e altri paesi europei. Non si tratta di migranti però, ma di monete del paese orientale, i 10 Bath, che girano in forte numero in Italia e che per via della loro somiglianza con i nostri due euro, vengono spesso dati come resto. Il danno non è da poco: 10 Bath infatti valgono 0,25 centesimi di euro. Difficile accorgersene sul momento, quando un negoziante di dà il resto, si tende infatti sempre a prelevare le monete in fretta anche perché magari dietro ai una fila di gente spintonante come accade sempre in Italia, prendi tutto e poi solo in seguito ti accorgi della truffa. Anche perché, vista la lungimiranza dei nostri responsabili di macchinette e distributori automatici che le hanno pensate, tali macchinette non riconoscono la differenza fra le due monete e per cui una volta messe in circolo finiscono anche là dentro. Pensa la comodità di pagare con 0,25 centesimi un biglietto della metro che costa 1,50 ottenendo anche il resto di 0,50 centesimi.

TRUFFA DEI DUE EURO, ATTENTI AL RESTO IN MONETE

Non solo Thailandia. Circolano anche i 5 scellini del Kenya che anch'essi sono identici come struttura ai 2 euro, valore invece ancor meno, 20 centesimi di euro. Anche Federconsumatori ha lanciato recentemente un allarme, raccomandando a italiani e stranieri in vacanza da noi a prestare attenzione ai resti, controllando che invece dei due euro previsti non vengano dati Bath o scellini kenioti: «stare molto attenti quando si fanno gli scambi di denaro e di valutare bene il resto, soprattutto in prossimità dei centri interessati da un grande afflusso di stranieri e turisti, perché è più facile che si verifichino truffe o errori». Naturalmente il rischio più alto lo si corre facendo acquisti dai venditori di banchetti ambulanti, che queste monete ne hanno in abbondanza portandosele dai loro paesi, ma poi si sa che quando i soldi entrano in circolo si diffondono ovunque. Secondo gli studi delle forze dell'ordine, tale truffa ha luogo in maggior parte nelle città di Napoli e Roma, capitali del turismo.

