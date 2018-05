ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: accordo Lega-M5s, il premier sarà Giulio Tremonti? (14 maggio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: accordo tra Lega e M5s sul Governo. Giulio Tremonti potrebbe essere il nuovo premier? Il Colle è stato informato e sta vagliando la possibile terna di nomi

14 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Luigi Di Maio - La Presse

Accelerazione improvvisa in tarda serata nell'accordo di governo tra Di Maio e Salvini. I leader di Movimento 5 Stelle e Lega Nord hanno infatti chiuso i dettagli dell'accordo che avevano promesso sarebbe stato pronto proprio per ieri. Un grosso risultato, se le notizie di questa mattina confermeranno quanto detto in tarda serata, perchè significherebbe che il Colle in questi minuti sta valutando il punto cruciale del patto gialloverde, ovvero il nome del Premier che dovrebbe essere insignito dell'incarico di Governo. Le voci sul punto sono destinate a rimanere tali e a rincorrersi almeno fino a una precisa comunicazione (congiunta?) da parte dei leader della nascente maggioranza di Governo. Difficilmente questa ci sarà prima di un pronunciamento del Colle, lasciando spazio all'ipotesi che in realtà quella uscita dal summit di ieri sera sia l'indicazione di una terna di nomi, piuttosto che una indicazione precisa su un singolo candidato premier. Garbo istituzionale e non solo, perchè la base di voti di questo nuovo esecutivo (se si spaccherà il centrodestra) necessita di essere puntellata e Mattarella potrebbe informalmente cercare convergenze su qualcuno dei nomi proposti soprattutto a sinistra visti i malumori di Berlusconi. Anche se nella tarda serata il paventato nome di Giulio Tremonti potrebbe essere la carta vincente per tenere compatto il centrodestra, nonostante sia difficile credere che sia un nome ben accetto dai 5 Stelle che potrebbero aver "monetizzato" con la sottoscrizione (almeno in linea di principio) del reddito di cittadinanza nel contratto di governo. In queste ore ne sapremo di più.

GRAVE INCIDENTE IN ACCIAIERIA DI PADOVA

Un gravissimo incidente avvenuto in un acciaieria di Padova. La fabbrica è la Acciaieria Veneta Riviere di Francia, qui nel turno di mattina una condotta che portava acciaio liquido si è rotta investendo 4 operai. Due di loro per fortuna non hanno riportato gravi ferite, per gli altri invece la situazione è molto più grave, con ustioni sul 50% del corpo. Immediatamente dopo l'incidente i due operai sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni, soprattutto uno di loro lotta tra la morte e la vita. Immediate le proteste dei sindacati, il segretario provinciale Fiom ha sottolineato che già più di una volta era stato chiesto alla dirigenza della fabbrica di evitare la movimentazione di operai vicino alle condotte dell'acciaio. La locale procura fatto sapere di aver aperto un fascicolo con ipotesi di reato di "lesioni gravissime".

JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA PER LA SETTIMA VOLTA CONSECUTIVA

La Juventus vince il suo settimo Scudetto di fila, ora è ufficiale. I bianconeri ottengono il punto che mancava per la matematica, riuscendo a pareggiare 0-0 contro la Roma allo Stadio Olimpico. E' un successo straordinario che porta il club piemontese ancor più nella storia del calcio italiano. I complimenti vanno fatti anche al Napoli che ha onorato la giornata con una bella vittoria 2-0 contro la Sampdoria in serata al Luigi Ferraris. Rimane alta la tensione in Serie A per quanto riguarda la lotta per andare in Champions League con il pareggio a Crotone della Lazio che infiamma la sfida dell'Olimpico tra una settimana contro l'Inter. Per la salvezza terzultime sono Spal e Crotone a pari punti, i ragazzi di Semplici cadono 2-1 contro il Torino. Ecco tutti gli altri risultati: Bologna Chievo 1-2, Atalanta Milan 1-1, Fiorentina Cagliari 0-1, Verona Udinese 0-1.

© Riproduzione Riservata.