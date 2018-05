Varese, incidente stradale sull'A8: 2 morti/ Auto sbanda e si ribalta: in cinque tra le lamiere

Varese, incidente stradale sull'A8: 2 morti e tre feriti, due dei quali molto gravi. E' avvenuto nella serata di ieri: auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo.

14 maggio 2018 Emanuela Longo

Varese, incidente stradale sull'A8 (Pixabay)

La giornata di domenica si è conclusa in tragedia in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle ore 20.00 a Varese, nei pressi del raccordo Gazzada –Varese sul tratto di autostrada A8 in direzione Milano. In seguito al drammatico sinistro sono morte due persone, mentre altre due sono rimaste gravemente ferite e quindi sono state trasportate in ospedale in rianimazione, presso il pronto soccorso del nosocomio della città, in codice rosso. Una terza persona rimasta ferita fortunatamente non è grave. Le vittime ed i feriti, tutti originari dell'Est Europa, avrebbero un'età compresa tra i 30 ed i 40 anni. Dopo la tragedia sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Varese insieme ai soccorritori del 118 anche con un'eliambulanza, oltre ovviamente agli agenti di polizia locale che si sono occupati di ricostruire l'esatta dinamica attualmente al vaglio, al fine di stabilire quali sono le eventuali responsabilità.

INCIDENTE MORTALE A VARESE: LE DINAMICHE

Da una primissima ricostruzione resa dal quotidiano Il Giorno nella sua edizione online, l'incidente mortale avrebbe coinvolto una sola vettura a bordo della quale viaggiavano le cinque persone. Non è ancora chiaro il motivo, ma pare che all'improvviso la vettura abbia sbandato e si sarebbe quindi ribaltata rovinosamente. Anche per questo motivo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tentare di estrarre dalle lamiere le persone coinvolte, grazie all'uso di cesoie e divaricatore. Per due di loro però non c'è stato nulla da fare in quanto dopo l'impatto violento sarebbero morti sul colpo. Altri due sono invece apparsi subito in condizioni disperate e dopo essere stati estratti dalle lamiere sono stati prontamente affidati alle cure dei sanitari del 118, quindi trasportati in codice rosso all'ospedale di Varese, dove sono attualmente ricoverati in rianimazione con politraumi. Dopo l'incidente stradale l'autostrada A8 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire tutte le operazioni di soccorso che hanno richiesto diverse ore, soprattutto per l'identificazione delle vittime.

