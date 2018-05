Venezia, nave da 40mila tonnellate in avaria/ Il mezzo da crociera fermo davanti al canale Giudecca

Venezia, nave da 40mila tonnellate in avaria: il mezzo da crociera fermo davanti alla Giudecca. All'interno 1800 passeggeri sono stati trainati via da dei rimorchiatori. (14 maggio 2018)

14 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Fa molto parlare la notizia legata alla nave da crociera che con all'interno 1800 passeggeri è stata costretta a fermarsi per avaria nel canale di Giudecca. Si tratta di una Marella Discovery che pesa circa 40mila tonnellate e porta 1800 passeggeri, appunto, oltre a 750 membri dell'equipaggio. Sorprendentemente rispetto a questi numeri però si scopre come sia una delle più ''piccole'' a passare davanti a San Marco visto che proprio da quel punto si muovono diverse navi di crociera molto spesso. I mezzi di rimorchio sono intervenuti rapidamente, evitando danni all'interno della città che avrebbero ovviamente creato non pochi problemi e preoccupazione. La situazione riapre polemiche abbastanza recenti legate al passaggio proprio di navi così imponenti in laguna dove si possono creare dei problemi decisamente importanti soprattutto legati all'inquinamento.

1800 PASSEGGERI IN PANICO

Grande panico a Venezia nel canale della Giudecca dove è rimasta ferma per avaria una nave di 40mila tonnellate. Il mezzo da crociera si trovava precisamente davanti al Molino Stucky con la prua che era rivolta verso le Zattere. Una situazione un po' paradossale che ha portato alle solite critiche sull'organizzazione anche se ci troviamo ovviamente di fronte a situazioni molto diverse da quelle della Costa Concordia che sconvolse tutto il paese nel 2012. Se in quel caso si trattava di una manovra affrettata e anche totalmente sbagliata in questo caso ci troviamo di fronte a un caso di avaria che era impossibile prevedere precedentemente nonostante un'attenta manutenzione. Sarà importante capire nei prossimi giorni però quali sono stati i problemi che hanno costretto la nave da crociera a fermarsi in un punto comunque molto particolare e in cui il lavoro dei mezzi di rimorchio per recuperarla non sono stati molto facili.

