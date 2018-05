Brindisi, 12 arresti nella Sacra corona unita/ Pizzini dal carcere per colpire pm antimafia

12 arresti a Brindisi, colpita la Sacra corona unita - LaPresse

Nuovo colpo delle forze dell’ordine italiane nei confronti della lotta alla mafia. Dodici arresti sono stati eseguiti dalla polizia di Brindisi, tutti affiliati alla Sacra corona unita, organizzazione mafiosa che ha il suo cuore pulsante proprio in Puglia. Come sottolineato dai colleghi de La Repubblica, le indagini della Squadra mobile di Brindisi e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, hanno portato alla luce un’azione criminosa che nasceva dal carcere, attraverso i famosi “pizzini”, gli ordini impartiti attraverso dei foglietti scritti a mano. In particolare c’era la concreta intenzione di colpire alcuni componenti della direzione antimafia di Lecce, e le indagini sono partite da un carcere di massima sicurezza dove sono detenuti alcuni esponenti della “Sacra”: attraverso le registrazioni si è potuta appurare la volontà di colpire i pm antimafia.

LE ATTIVITA’ CRIMINOSE SVOLTE

Gli ordini partivano da dietro le sbarre, destinati a complici in libertà che risiedevano in vari comuni della provincia brindisina. Numerose le attività svolte, al di là degli obiettivi antimafia, come ad esempio la gestione del settore della pesca e dei parcheggi, ma anche i classici estorsioni e spaccio di stupefacenti, ovviamente, anche attraverso l’uso della violenza. Tre ordini di custodia cautelare sono stati eseguiti in carcere, mentre altri nove riguardano loschi figuri a piede libero. I malavitosi erano attivi in particolare nei territori di Brindisi, Tututano e Mesagne.

