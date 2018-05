Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 15 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 58/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 15 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.58/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Nuova estrazione per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, che questa sera sono pronti ad apparecchiare un tavolo fatto di premi e tanta fortuna. Solo i giocatori più fortunati potranno raggiungere la meta, ma le modalità di gioco della Sisal sono sempre più semplice e le opportunità di conquistare almeno una delle combinazioni minori sono alte. Lo dimostrano le ultime vincite legate al concorso dello scorso sabato, dove a primeggiare è stato il Lotto. La provincia più fortunata è stata quella di Crotone: sette vincite in tutto registrate a Cirò Marina su Bari, due da 23.750 euro e ben cinque da 22.500, per un totale di 160 mila euro in tutto. Al secondo posto un vincitore della provincia di Caltanissetta, di Gela, con un premio da 23.750 euro grazie a un terno e tre ambi su Venezia. Il 10eLotto invece vede al primo posto due 9 con opzione Oro centrate a Novara e Roma. La modalità frequente ha permesso di aumentare ancora di più il bottino, che si aggira sui 50 mila euro per ciascuna vincita. Un 8 vincente invece a Roma con Doppio Oro da 20 mila euro, a cui si aggiunge una vincita gemella realizzata sempre nella Capitale grazie ad un 9.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Jackpot, SuperEnalotto e una nuova estrazione: è questo il progetto di molti italiani per la serata di oggi, grazie ad un nuovo concorso e la possibilità di vincere il montepremi. La vincita più alta del gioco continua a segnare la propria assenza, ma tutto potrebbe cambiare proprio questa sera. Lo sperano migliaia e migliaia di appassionati che ogni giorno si uniscono ai giocatori storici per tentare il colpaccio e centrare la sestina vincente. Da non dimenticare anche le quote subito successive alla primaria, dalla più grande alla più piccola. L'ultimo concorso ci ha dimostrato infatti come sia semplice realizzare una vincita milionaria grazie al 5+, il premio più alto dell'appuntamento indovinato da un fortunello e dal valore di quasi 1,3 milioni di euro. Subito dopo troviamo nella classifica vincite un testa a testa fra 5 e 4+, grazie ad una differenza minima per i due premi. Nel primo caso i vincitori sono stati quattro ed il premio da oltre 51 mila euro, mentre nel secondo è stato un solo giocatore a centrare più di 50,3 mila euro. Alto anche il premio del 3+, ovvero 3.336 euro destinato a 88 appassionati, mentre 505,33 euro per i 426 giocatori che hanno indovinato il 4. Continua a salire il 3, realizzato da 19.155 vincitori ed un bottino di 33,36 euro a testa, mentre il 2 si ferma a 6,30 euro per ciascuno dei 312.691 appassionati. Si conclude la classifica con le tre quote standard, con il 2è in prima linea: i vincitori sono stati 1.149 ed il premio da 100 euro. Storica la vincita di 10 euro dell'1+, centrata da 10.117, mentre 25.140 appassionati si sono portati a casa il premio dello 0+, come sempre di 5 euro cadauno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Stiamo per scoprire i numeri vincenti del Lotto di questa sera, grazie alla prima estrazione della settimana. Gli appassionati stanno raggiungendo in queste ore le ricevitorie per poter completare la registrazione delle schedine, partendo come sempre dai numeri da giocare. Un vero ostacolo per chi ha appena scoperto il gioco della Sisal e si trova confuso di fronte alla marea di combinazioni da giocare, tutte con la stessa possibilità di vittoria finale. La nostra Rubrica di certo non vi lascia da soli in un momento del genere, offrendovi su un piatto d'argento la saggezza della smorfia napoletana. L'oracolo più antico e storico associato al Lotto ci svelerà quali numeri si nascondono dietro una notizia che ci porta fino in Giappone. Sembra infatti che il Paese abbia deciso di dotare i treni di un dispositivo in grado di riprodurre il verso dei cani per evitare che i cervi rimangano sui binari. In diverse zone del Giappone infatti è diventato un vero problema, soprattutto perché in tante occasioni il cervo in questione è stato travolto dai mezzi. Senza considerare il forte ritardo dovuto agli incidenti di questo tipo, in grado anche di sospendere alcune corse. Per questo gli scienziati si sono messi all'opera per ideare questo dispositivo geniale. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il treno, 20, il cervo, 17, l'incidente, 39, l'impatto, 8, e il ritardo, 33. Come Numero Oro scegliamo invece l'abbaiare, 23.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Stiamo per scoprire i numeri vincenti del SuperEnalotto e soprattutto se il Jackpot deciderà di regalare il proprio tesoretto a qualcuno degli appassionati in gara. Il concorso di questa sera potrebbe rivelarsi pieno di sorprese e premiare il più fortunato dei giocatori. Nel dubbio di poter salire sul podio delle vincite, magari al primo gradino, meglio organizzare tutto al meglio nei minimi particolari. Non si tratta solo di pensare ai numeri da giocare, ma anche ideare un piano vincente per tutte le fasi del gioco. Dalla schedina fino al momento dell'estrazione, senza dimenticare la fase successiva alla vittoria finale. Ed è proprio in quest'ultimo momento che distrazioni e incertezze potrebbero rivelarsi fatali: meglio correre ai ripari e pensare subito ad un progetto utile su cui concentrare una piccola fetta del nostro bottino. KickStarter e la nostra Rubrica vengono in vostro aiuto, presentandovi oggi MIX, il paio di occhiali con realtà virtuale più piccolo del mondo. Un'esperienza full immersion che aumenta la percezione della simulazione, confortevole da indossare e dalle dimensioni ridotte. Il massimo dell'interazione e dell'esperienza immersiva, con un campo visivo più ampio dello standard. Un'iniziativa ambiziosa dato che entra 30 giorni di tempo si dovrà centrare il goal da 41,9 mila euro.

© Riproduzione Riservata.