Nas, falsi dentisti e fisiatri: 22 denunce in Emilia Romagna/ Chiuse due strutture sanitarie

Nas, falsi dentisti e fisiatri: 22 denunce in Emilia Romagna. Chiuse due strutture sanitarie del valore complessivo di un milione di euro: maxi operazione dei carabinieri del NAS

22 denunce in Emilia Romagna

22 denunce e 2 strutture sanitarie poste sotto sequestro. E’ questo il bilancio di una maxi operazione eseguita in varie provincie dell’Emilia Romagna da parte dal Nas, il comando carabinieri per la tutela della salute. Tutte le denunce a piede libero, come scrive La Repubblica, sono scattate per lo svolgimento di esercizio abusivo della professione medica. 13 sono state individuate nel bolognese: falsi dentisti che operavano con la complicità dei “veri” dentisti, un falso medico-biologo che prescriveva delle diete, un fisioterapista che praticava massaggi e laser terapia, un medico chirurgo che utilizzava farmaci anestetizzanti. Nella provincia di Forlì-Cesena, invece, sono stati denunciati quattro odontotecnici, che abusavano della propria mansione, ed inoltre, sono state sequestrate due strutture sanitarie del valore di un milione di euro, perché sprovviste dei requisiti necessari.

CONTROLLI ESEGUITI A FINE 2017

I controlli sono stati effettuati durante gli ultimi sei mesi del 2017, ed hanno interessato più di 60 strutture fra studi dentistici, fisioterapici, poliambulatori e medici, nelle provincie suddette nonché in quelle di Ravenna, Ferrara e Rimini, tutte in Emilia Romagna. Non è ovviamente la prima volta che le forze dell’ordine portano alla luce casi di questo genere, una vera e propria beffa per i pazienti ignari di essere curati da persone non iscritte all’albo dei professionisti, o comunque non dotate dei necessari titoli di studi.

© Riproduzione Riservata.