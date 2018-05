Roberta Ragusa, confermata in appello condanna ad Antonio Logli/ Niente carcere: libero fino alla Cassazione

Roberta Ragusa, confermata in appello condanna ad Antonio Logli. Ma niente carcere: il marito della donna scomparsa nel 2012 resterà libero fino alla Cassazione. Le ultime notizie

15 maggio 2018 Silvana Palazzo

Non è cambiato nulla per Antonio Logli: resta condannato a 20 anni di reclusione anche nel processo di appello e non va in carcere. Il marito di Roberta Ragusa, la donna sparita dalla casa di San Giuliano Terme nel 2012, continua a rimanere libero, ma con l'obbligo di residenza e la prescrizione di non allontanarsi né da quel comune né da quello di Pisa dalle ore 21 alle 6. Dunque, anche per i giudici dell'appello e per la giuria popolare Logli è colpevole dell'omicidio della moglie e dell'occultamento del cadavere. Dopo aver aspettato per ore il verdetto (clicca qui per l'approfondimento sulla giornata di ieri), l'imputato non avrebbe manifestato emozioni alla lettura del dispositivo da parte del presidente Maria Cannizzaro. E anche quando è uscito dal palazzo di giustizia non ha proferito parola o commento. Salito subito in auto, è stato riaccompagnato a casa. «La corte ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, ma indipendentemente da questo aspettiamo le motivazioni per capire su che base la corte ha preso la sua decisione, dopodiché procederemo a redigere il ricorso per Cassazione e ne valuteremo gli esiti», ha dichiarato uno dei legali di Logli, l'avvocato Roberto Cavani.

CASO RAGUSA, CONFERMATA CONDANNA AD ANTONIO LOGLI

All'uscita dall'aula nessun commento sulla sentenza da parte del procuratore generale Filippo Di Benedetto, che aveva chiesto la conferma dei 20 anni inflitti in primo grado, ma anche il carcere per Logli, il quale invece resta libero. Ha parlato invece Nicodemo Gentile, avvocato dell'associazione Penelope, parte civile contro Logli: «Esco dall'aula soddisfatto professionalmente ma umanamente è stato un passaggio molto doloroso. Alla lettura Logli è rimasto impassibile, mentre per il figlio Daniele la condanna del padre per aver ucciso la madre è stato un momento duro. È stata la vittoria del dolore». Solo dalla lettura delle motivazioni della sentenza si potrà avere però un quadro chiaro sulle convinzioni che hanno spinto la Corte d'Appello di Firenze a decidere per la condanna con il massimo della pena di Logli. L'ipotesi è che i giudici fiorentini abbiano confermato il quadro accusatorio della condanna di primo grado, e soprattutto il movente. Quella notte Roberta Ragusa scoprì per la prima volta la relazione del marito con Sara Calzolaio, la giovane donna che era stata babysitter dei figli e che lavorava come segretaria alla scuola guida di famiglia.

