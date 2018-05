Salvatore Ligresti è morto/ Milano, l'immobiliarista e imprenditore aveva 86 anni

Salvatore Ligresti è morto, l'immobiliarista e imprenditore si è spento a Milano all'età di 86 anni: a lungo a capo di Fonsai, è stato al centro di numerose inchieste

Salvatore Ligresti è morto: il noto immobiliarista e imprenditore è scomparso questa sera, martedì 15 maggio 2018, a Milano all’età di 86 anni. A lungo a capo di Fonsai, Ligresti era malato da tempo ed era ricoverato presso l’ospedale San Raffaele. Per diverso tempo è stato tra i volti noti della finanza meneghina e il suo nome è stato al centro di numerose vicende giudiziarie. La sua ascesa nel campo degli affari è stata rapida nel corso dei primissimi anni Ottanta, quando divenne uno degli uomini più ricchi di italia. Proprio in quel periodo la sua fortuna economica fece il salto di qualità: soprannominato don Salvatore, fu protagonista del boom edilizio della cosiddetta “Milano da bere”, ottenendo importanti appalti anche grazie alle influenti amicizie. Salvatore Ligresti successivamente investì i proventi in una serie di compartecipazioni in società italiane: da Pirelli a Gemina, passando per Mediobanca e Sai.

Le sue partecipazioni imprenditoriali lo hanno reso noto all’opinione pubblica subito dopo il boom edilizio e nel corso della sua carriera ha assunto ruoli di spicco: per citarne alcuni, presidente onorario di Fondiaria-Sai, presidente onorario di Premafin, tra i soci di Banca Intermobiliare; inoltre, dopo la fusione Unicredit-Capitalia è passato dal consiglio di Capitalia a quello di Unicredit Group. Salvatore Ligresti nel 2004 entrò a fare parte del Consiglio di Amministrazione della Rcs MediaGroup, società editrice di quotidiani rilevanti come il Corriere della Sera e City. Inoltre, attraverso la Premafin, Salvatore Ligresti e la sua famiglia possedeva il 5,29 per cento di Rcs Mediagroup, partecipando al patto di sindacato che controllava la società editrice. Inoltre, come vi abbiamo segnalato, fino al 22 marzo 2011 è stato membro del CdA del gruppo Unicredit: rassegnò le dimissione “.in relazione all'evolversi delle relazioni di affari del gruppo facente capo alla famiglia Ligresti con UniCredit”.

