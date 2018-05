MALAYSIA AIRLINES, VOLO MH370: "MISSIONE SUICIDA DEL PILOTA, FECE CADERE L'AEREO"/ Torna l'incubo Germanwings

Volo Malaysia Airlines 370: "Missione suicida del pilota, fece cadere l’aereo". La scioccante rivelazione da parte della commissione di inchiesta dopo quattro anni di indagini

15 maggio 2018 - agg. 15 maggio 2018, 12.11 Davide Giancristofaro Alberti

Risolto il mistero del volo della Malaysia Airlines (Pixabay)

Il giallo del volo MH370, scomparso sull'Oceano Indiano l'8 marzo 2014 con 239 persone a bordo, ha forse trovato la sua tragica soluzione in stile Germanwings. Secondo il team di inquirenti che indaga sulla sparizione del Boeing 777 della Malaysia Airlines, il pilota dell'aereo "ha deliberatamente eluso i radar" e fatto precipitare il velivolo in quella che a quanto pare è stata una missione suicida pianificata da tempo. Già nel 2016, infatti, era emersa una pista simile: come riportato da TgCom24, infatti, un documento aveva rivelato che il capitano, Ahmad Zaharie, un mese prima dell'incidente, aveva effettuato con un simulatore diversi voli, tra cui uno con una rotta molto simile a quella che si pensa abbia tenuto con quello scomparso. Impossibile non tornare con la mente allo schianto dell'Airbus A320 della Germanwings contro una montagna dell'Alta Provenza del 24 marzo 2015.

Per quanto riguarda il volo MH370, i resti dell'aereo e delle 239 persone a bordo non sono stati ancoraritrovati: Malesia, Cina e Australia hanno sospeso le ricerche dopo circa 3 anni. Nel 2018 il ministro dei trasporti malese Liow Tiong Lai ha annunciato però che un'azienda americana ha messo a disposizione un'imbarcazione per proseguire nelle ricerche dei rottami. Nel caso in cui il relitto venisse ritrovato il governo pagherebbe all'azienda americana fino 70 milioni di dollari. (agg. di Dario D'Angelo)

VOLO MH370 MALAYSIA AIRLINES: "FU MISSIONE SUICIDA DEL PILOTA"

Dopo più di quattro anni si è risolto il giallo del volo MH370 della Malaysia Airlines, e quanto venuto alla luce è decisamente inquietante. Il volo in questione partì l’8 marzo del 2014 dall’aeroporto di Kuala Lampur, in Malesia, e sarebbe dovuto atterrare a Pechino, in Cina, ma dopo circa 38 minuti dal decollo fece perdere ogni traccia di se, smettendo di mandare comunicazioni alla torre di controllo. Dopo quattro anni di indagine la commissione di esperti ha emesso il suo verdetto: il pilota del volo incriminato compì un atto deliberato, facendo inabissare l’aereo nell’oceano Indiano. «Voleva togliersi la vita – le parole di Larry Vance, l’esperto canadese degli incidenti aerei, come riporta TgCom24 - e purtroppo ha deciso anche di uccidere tutti quelli che erano a bordo, facendolo deliberatamente».

“UN OMICIO DI MASSA”

A bordo vi erano 239 persone, tutte decedute durante il gesto folle portato a termine da Zaharie Ahmad Shah, il capitano del volo in questione. Il pilota decise di spingersi il più lontano possibile dalle zone abitate e soprattutto dai radar, per poi togliere la vita a se stesso e a tutti i passeggeri incolpevoli: «Trattasi di un omicidio di massa portato a termine dal pilota». Una mossa pianificata quella di Shah, che spinse il Boeing 777 della Malaysia Airlines a circa 200 chilometri di distanza dalla rotta prestabilita, spegnendo tutti gli strumenti per l’identificazione dello stesso. Un incidente aereo che resta probabilmente il più grande mistero della storia recente, visto che i rottami del velivolo sono stati cercati invano per più di quattro anni.

© Riproduzione Riservata.