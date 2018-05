Anna Frank, il diario regala due pagine inedite/ Contenevano barzellette sconce e materie sessuali

Dopo più di settant’anni vengono alla luce due pagine inedite del famoso diario di Anna Frank, ragazzina ebrea che appuntò su carta la fase finale della sua vita, prima della deportazione e della successiva morte presso il campo di concentramento di Bergen-Belsen. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, le ultime due pagine svelate sarebbero state scritte il 28 settembre del 1942, pagine dove Anna aveva incollato della carta marrone, svelate grazie all'utilizzo di nuove tecnologie in collaborazione con l'Istituto Hyugens per la storia olandese, e l'Istituto NIOD di studi su guerra, Olocausto e genocidio. Quello che è stato scoperto ha del sorprendente, visto che sulle due pagine inedite Anna aveva appuntato delle barzellette sconce e altri appunti sulla sessualità.

“USERO’ QUESTE PAGINE PER LE BARZELLETTE SCONCE”

Nulla di così offensivo ne tanto meno scabroso sia chiaro, ma probabilmente la ragazzina si vergognava di quanto scritto, decidendo così di coprirlo con carta spessa colorata. «Userò queste pagine per appuntare delle barzellette sconce», scrive la stessa Anna. La Frank scrive quindi di educazione sessuale, immaginando di doverla insegnare ad altri, parlando poi anche di prostituzione e della case chiuse di Parigi raccontate dal padre, colui che poi ha salvato il diario della figlia e la memoria di Anna. Sul tema dell’educazione sessuale, Anna scrive quanto appreso dai suoi genitori, ma anche dall’amica Jacqueline, e da alcuni libri letti. Inoltre, sottolinea l’importanza della stessa, non capendo perché gli adulti la considerano un tabù. Anna Frank scrisse il suo diario dal 12 giugno del ’42 al primo agosto del ’44: tre giorni dopo venne scoperto il suo nascondiglio, quindi arrestata e deportata.

