Davide Morana come Bebe Vio / Il ragazzo con braccia e gambe amputate per la meningite che vuole correre

Davide Morana come Bebe Vio, il ragazzo con braccia e gambe amputate che vuole ritornare a correre. Lo scorso gennaio il 24enne si sente male e rischia di morire, il peggio ora è alle spalle

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Davide Morana come Bebe Vio (Foto Instagram)

La meningite per Davide Morana è solo un brutto ricordo, ma di quelli che lasciano evidenti ripercussioni. L'amputazione di gamba e braccia hanno costretto questo ragazzo a cambiare radicalmente la sua vita. Ora però ha voluto chiedere aiuto, raccontando la sua storia sui social network, perché ha assolutamente bisogno di protesi molto costose per ricominciare di capo, per imparare nuovamente a camminare, a mangiare e a fare tutte le cose normali come qualsiasi altro ragazzo della sua età. La strada per superare questo momento però è ancora molto lunga, perché il ragazzo ha bisogno di iniziare una riabilitazione protesica, intanto però ha il bisogno di trovare la strada per pagare questi costosissimi mezzi. La sua Regione e il Comune dove è cresciuto non hanno intenzione di lasciarlo solo, ma è partita una vera e propria lotta per cercare di superare queste enormi difficoltà.

LA STORIA DEL RAGAZZO DI BAGHERIA

Davide Morana è un ragazzo di 24 anni che ha vissuto una prima parte di 2018 veramente molto complicata. Il ragazzo lo scorso gennaio si è sentito improvvisamente male e questo l'ha portato al ricovero. Improvvisamente il ragazzo si è ritrovato a lottare tra la vita e la morte, colpito da un forte attacco di meningite. Questo l'ha costretto ad amputare gambe e braccia con la sua vita che è cambiata per sempre. Il ragazzo per motivi personali si era trasferito da poco in Spagna per motivi personali, ma a Bagheria dove ha vissuto fino a poco tempo fa nessuno si è dimenticato di lui. Il ragazzo originario di Aspra infatti ha lasciato un forte ricordo perché sempre sorridente e in grado di regalare emozioni a chiunque l'abbia conosciuto. Ora combatte una battaglia simile a quella che diversi anni fa ha dovuto affrontare la campionessa paralimpica Bebe Vio e ovviamente tutti si stanno unendo per fargli realizzare il sogno di tornare a correre.

© Riproduzione Riservata.