ESORCISMO/ Padre stupra la figlia e altre due ragazze per liberarle dagli spiriti maligni

Padre stupra la figlia 15enne e sue due amiche dopo averle convinte di essere possedute da spiriti cattivi e che solo in quel modo sarebbero state salvate, è successo in Spagna

16 maggio 2018 Paolo Vites

Odino, viaggio sciamanico (Foto: Web)

L'Ordine di Odino, un gruppo religioso di cui fino a oggi non si era sentito parlare, almeno in Italia, ha molte curiose usanze, ma una è decisamente disgustosa e drammatica. Tale Javier GD, conosciuto solo con le iniziali e il nome di battesimo, abitante nella moderna e cosmopolita Barcellona ne fa parte e ha applicato il rito religioso per scacciare dalla figlia 15enne e due sue amiche gli spiriti maligni che, secondo lui, si erano impossessati delle tre ragazze. Le ha convinte, o forse sarebbe meglio dire costrette ma questo lo deciderà la giustizia spagnola, di essere possedute e ha applicato quello che si potrebbe definire "esorcismo sessuale": le ha stuprate tutte e tre compresa la figlia dicendo loro che così gli spiriti cattivi sarebbero usciti dai loro corpi.

"NON RIBELLATEVI, O PER LA VOSTRA FAMIGLIA E' LA FINE"

Per convincerle, avrebbe detto loro che se non avessero accettato il supplizio le loro famiglie sarebbero state in pericolo e sarebbero successe loro cose pericolose. Anche la moglie dell'uomo è stata arrestata perché secondo le ricostruzioni non solo era al corrente degli stupri, ma vi assisteva; avrebbe anche chiesto alla figlia cosa aveva provato durante la violenza sessuale. L'accusa ha chiesto per l'uomo una condanna che va dai 45 anni all'ergastolo e nove anni di carcere per la moglie.

© Riproduzione Riservata.