Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: verso i numeri vincenti (219/2018)

Estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, 16 maggio 2018: verso i numeri vincenti del mercoledì sera, concorso 21972018. Quote, curiosità e combinazione vincente

16 maggio 2018 Niccolò Magnani

Si riapre, come ogni mercoledì, il sipario sul gioco a premi del SiVinceTutto Superenalotto con la speranza intatta di poter comunicare a voi questa sera una possibile e scoppiettante vincita “Sisal” fresca fresca. Sei numeri, “simili” al SuperEnalotto normale come concetto, ma con l’aggiunta che ormai tutti conoscono: tutto in una sera che consterebbe a voi giocatori di raccogliere l’intera somma di giocate per questo mercoledì di “Europa League” per portarla direttamente sul vostro conto in banca. Da un bel po’ di settimane non si assiste a quell’agognato 6 e addirittura per vedere delle vincite “multiple” bisogna tornare indietro fino allo scorso gennaio, quando in in 7 riuscirono ad azzeccare il 6 (caso più unico che raro!) dividendosi così il montepremi finale (con gioia ma anche amarezza assieme per doverlo per forza condividere con gli altri 6 vincitori). Questa sera, mentre attendete la finale di Europa League senza purtroppo italiane in campo, potreste risollevarvi con i nuovi numeri vincenti del SiVinceTutto: siete pronti?

LE ULTIME CURIOSITÀ

Facendo un ultimo passo indietro, in attesa dei nuovi numeri, si possono scorgere le novità risalenti allo scorso concorso di SiVinceTutto Superenalotto dove nessuno riuscì a piazzare il colpo massimo. Il 9 maggio l’estrazione diede però ai giocatori vincenti, in totale, un bel gruzzolo da 314 mila euro: in 8 azzerarono il “5” portandosi a casa 1334 euro: sono stati poi centrati ben 171 “punti 4” da 150 euro ciascuno. Ai 2.085 “3” vanno 54 euro a testa, per i 13.136 “2” il premio è da 12 euro. Si riparte però questa sera per una nuova corsa verso il montepremi “raccolto” sperando di poter fare decisamente meglio di una settimana fa: se è vero che l’importante spesso è partecipare, è anche vero che partecipare senza vincere non concedere quel “brivido” così tanto ricercato dal popolo (vastissimo) di giocatori, anche occasionali. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 9 maggio scorso sono stati: 42 - 48 - 50 - 62 - 74 - 83. Tra qualche ora invece conosceremo quelli nuovi. Lasciamo partire il countdown e… buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

