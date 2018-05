Forlì, 16enne suicida, genitori a processo: 6 anni al padre, 2 e mezzo alla madre/ Nel 2014 si gettò dal tetto

Sono state emesse le richieste di condanna da parte della pubblica accusa, nei confronti dei due genitori di Rosita Raffoni, la ragazza che nel 2014 si suicidò. Sei gli anni di carcere richiesti per il padre, due e mezzo quelli per la madre, ritenuti colpevoli per le ipotesi di reato di istigazione al suicidio (solo il padre) e maltrattamenti fino alla morte (anche la madre). La mattina del 17 giugno del 2014, la giovane ragazza si gettò nel vuoto dal tetto del liceo classico di Forlì, che la stessa frequentava. Prima di suicidarsi lasciò un messaggio scritto e un lungo messaggio vocale nel telefonino in cui accusò in particolare il padre di averla maltrattata e di averla appunto spinta a quel gesto estremo.

“COMPORTAMENTO GENITORALE DISFUNZIONALE”

Subito dopo la morte venne aperto un procedimento giudiziario nei confronti del padre, e quindi della madre, che ha poi portato al processo presso il tribunale di Forlì. Roberto Raffoni, è considerato quello maggiormente colpevole dei due genitori, ma anche la madre, Rosita Cenni, sarebbe in qualche modo responsabile della morte della figlia. Il pubblico ministero Sara Posa durante la sua requisitoria, ha definito i rapporti fra i genitori e la figlia come un “comportamento genitoriale disfunzionale”. Inoltre, la stessa coppia, era consapevole del ruolo “predisponente e cogente” nei confronti della figlia, e non avrebbero fatto nulla per stoppare questo comportamento, che poi ha spinto la povera ragazza a togliersi la vita, nonostante madre e padre sapessero delle malsane idee della giovane.

