La Spezia, due anziani morti in auto: omicidio-suicidio?/ Tragedia a Deiva Marina forse per motivi di salute

La Spezia, due anziani morti in auto: omicidio-suicidio? Tragedia a Deiva Marina forse per motivi di salute. I due, 73 anni lei, 80 lui, sono stati ritrovati sul sedile posteriore dell'auto

Due anziani trovati morti nella loro auto a Deiva Marina - LaPresse

Giallo nello spezzino, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due anziani nella loro auto. Questa sera, in viale Italia a Deiva Marina (provincia di La Spezia), una coppia di 73 e 80 anni, è stata rinvenuta dai carabinieri senza vita. Molto quotata la pista dell’omicidio-suicidio visto che l’uomo è stato ritrovato con la pistola in mano, ed avrebbe quindi ammazzato la moglie, per poi puntarsi l’arma e fare fuoco. Difficile spiegare da questi pochi indizi il perché di questo tragico gesto, ma seconda l’agenzia Ansa non è da escludere vi sia alla base un qualche motivo salutare, annesso magari a delle disponibilità economiche scarse, uno scenario già sentito in passato.

ENTRAMBI ERANO SUL SEDILE POSTERIORE DELL'AUTO

I due anziani deceduti, stando alle prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, sarebbero due pensionati di Amaglia, in provincia di La Spezia: lui, ex skipper di 80 anni, avrebbe riportato una ferita alla testa, la stessa trovata anche sul cadavere dell’anziana 73enne. Entrambi erano inoltre seduti sui sedili posteriori della loro automobile. L’auto è stata rinvenuta come detto in apertura, in viale Italia, una strada principale quindi una zona molto trafficata di Deiva. I carabinieri stanno effettuando tutte le indagini del caso, e a breve avranno il quadro della situazione più chiaro, anche se tutti gli indizi fanno appunto pensare ad un omicidio-suicidio.

© Riproduzione Riservata.