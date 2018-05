Macerata, processo Luca Traini: chiesta perizia psichiatrica/ Raid razzista per vendicare l’omicidio di Pamela

Raid razzista a Macerata: Luca Traini, processo chiede perizia psichiatrica su capacità di intendere e di volere. Avrebbe cercato di vendicare la morte di Pamela Mastropietro

16 maggio 2018 Niccolò Magnani

L'arresto di Luca Traini a Macerata

Nel processo che vede imputato Luca Traini per tentata strage, tentato omicidio plurimo, porto d’armi, danneggiamento - tutti reati aggravati dall’odio razziale - è stata disposta questa mattina in aula la perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’autore del raid razzista a Macerata. Era il 3 febbraio scorso e Traini, come spiegò poi subito durante il primo interrogatorio una volta braccato, intendeva vendicare l’omicidio di qualche giorno prima della 18enne romana Pamela Mastropietro (la ragazza trovata morta e tagliata a pezzi in due valigie, per il cui delitto sono in carcere tre nigeriani tra cui Innocent Oseghale in attesa di processo). Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata che affiderà l'incarico il 23 maggio prossimo allo psichiatra, criminologo e scrittore Massimo Picozzi: secondo quanto spiega Repubblica invece, è stata respinta la richiesta del Procuratore di Macerata Giovani Giorgio di affidare una consulenza di parte dell’accusa da contrapporre a quella depositata dalla difesa. Stando a quanto detto dallo psichiatra Giovanni Battista Camerini - incaricato dall'avvocato Giancarlo Giulianelli della difesa di Traini - il 28enne ex candidato della Lega a livello locale, sarebbe sofferenza di un disturbo bipolare della personalità.

IL LEGALE DELLA DIFESA: “È UN GIGANTE BUONO”

Intanto, la Corte di Macerata ha disposto un sequestro conservativo di beni fino ad un valore di 750mila euro per conto dell’imputato che sarebbero stati pretesi come risarcimento danni da una delle vittime nigeriane, Jennifer Otioto, colpita da un proiettile al braccio mentre si trovava alla stazione di Macerata quel maledetto 3 febbraio scorso. Nello spiegare agli inquirenti i motivi di quel gesto assurdo, Traini spiegò che il dolore e la rabbia per quanto fatto alla povera ragazza 18enne qualche giorno prima gli ha fatto scattare il “raptus” di volerla vendicare e punire tutti gli uomini e le donne di “colore” che incontrava per strada. Stando invece a quanto spiegato dal suo avvocato qualche giorno fa, «Non sembra, ma Luca Traini è un gigante buono e non è xenofobo. Ha avuto un momento di defaillance a livello psicologico dovuto a un evidente disturbo della personalità». Stando al legale che inquadra così l’impianto della difesa al processo, Traini grazie alla struttura carceraria dove è seguito e curato . e dove riceve assistenza da uno psicologo e psichiatra - ha potuto forse rimediare sul gesto che ha fatto. «Non è odio razziale, ha sparato perché nella sua mente credeva che quelli erano “presunti” spacciatori proprio come Innocent Oseghale».

