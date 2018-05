Paolo Fox/ Oroscopo oggi 16 maggio 2018: un bellissimo cielo che illumina i Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 maggio 2018. Previsioni segno per segno: c'è un bellissimo cielo che illumina i Pesci. Miglioramenti costanti per il Cancro

OROSCOPO DI PAOLO FOX, MERCOLEDI' 16 MAGGIO

Le previsioni segno per segno dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 16 maggio 2018. Per i Pesci il punto di vista fisico è l'unico aspetto dolente in questo momento. Infatti per tutto il resto vi è un bellissimo celo che voi illumina. Per il Cancro dal 14 di questo mese si sono finalmente avuti dei miglioramenti nella vostra vita. Ci sono dei cambiamenti importanti. Vi è fatica in tutto quello che vuoi fare. Sia in lavoro che in amore infatti questi cambiamenti implicano comunque delle difficoltà personali. Gemelli: la luna di oggi è importante, dato che vi illumina portandovi una certa serenità, energia e forza e anche un'aspetto come l'irrazionalità. Vivete bene nella fantasia. Vergine: questa non è una settimana in cui vi sentite di rischiare qualcosa. Non avete dei grandi limiti, ma forse solo uno nell'ambito fisico. Vi sentite infatti stanchi e sofferenti dato che spesso non esternate le vostre emozioni e quindi accumulate una serie di nervosismi e stress.

AMORE AL TOP PER...

Amici dei Gemelli, dovete far attenziona a non riportare la vostra carica di fantasia nell'ambito sentimentale con le persone che pensate che vi amino, ma poi l'amore non è reale e concreto. Mercoledì è una giornata ottima per parlare e allontanare una certa tensione per alcune risposte che non arrivano. Per i Pesci non è il lavoro che impegna la vostra mente ma l'ambito sentimentale dato che in questo stato vorreste molto affetto dalla persona amata. Caro Scorpione, cerca di farti affiancare in amore da una persona che ne valga realmente la pena anche se non essere esageratamente esigente. Per il Sagittario in amore dopo un momento di leggera tensione le cose stanno migliorando.

LAVORO AL TOP PER...

Situazione altalenante dal punto di vista lavorativo per l'Ariete, mentre per il Leone l'estate porta consiglio e forse quell'occasione che aspettate per avere una situazione molto positiva a fine dell'anno. Per il Sagittario vi è un buon recupero dal punto di vista lavorativo, con un’estate che appare come un trampolino di lancio per la fine dell'anno. Probabili proposte di lavoro vantaggiose in vista per il Capricorno, mentre per la Bilancia l'amore sta attraversano una situazione meno luminosa rispetto all'ambito lavorativo. Probabile che vi sia un risentimento proprio per degli aspetti economici o per il vostro impegno nelle attività professionali. Qualcuno dell'Acquario in questi giorni sta valutando una questione di lavoro importante. Dal punto di vista economico è il momento di fare un po' attenzione dato che sono usciti parecchi soldi.





