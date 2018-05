Pomezia, prostituzione nel centro massaggi/ Erano italiane sposate, i mariti non sapevano: 5 arresti

Scoperti dalle forze dell’ordine due centri massaggi che oltre a fornire servizi consoni alla propria attività, offrivano prestazioni sessuali. Per questo motivo cinque persone sono finite in manette a Pomezia, quattro uomini e una donna, tutte di nazionalità italiana. I reati per cui sono indagati sono quelli di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. In due appartamenti di Pomezia e Roma, in via Castelli Romani e in via Antonio Pacinotti, venivano eseguiti massaggi con annessi, se richieste dal cliente, prestazioni sessuali. Si prostituivano giovani donne, sia italiane quanto dell’est Europa, ed erano coinvolte anche mogli che offrivano il proprio corpo all’insaputa dei mariti. I carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti dei cinque arrestati.

INDAGINE NATA DOPO LA DENUNCIA DI UNA RAGAZZA

L’indagine è nata dopo una denuncia da parte di una ragazza che aveva appunto richiesto di essere assunta in uno dei centri massaggi suddetti, ma una volta recatasi sul luogo del lavoro, aveva scoperto che sarebbe stata assunta per prostituirsi. Due degli arrestati hanno 42 e 32 anni, entrambi di Pomezia ed entrambi incarcerati a Velletri; le donne gli consegnavano il 60% dei loro guadagni “extra”. Gli altri tre arrestati hanno invece 41 anni (la donna), nonché 50 e 65, e favorivano la prostituzione attraverso la gestione “logistica” dei due appartamenti, e tenendone la contabilità: per loro sono scattati gli arresti domiciliari.

