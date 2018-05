Reggio Calabria, anziani e invalidi derubati: conti correnti delle Poste italiane svuotati/ 29 arresti

Reggio Calabria, anziani e invalidi derubati: conti correnti delle Poste italiane svuotati. 29 arresti eseguiti nelle scorse ore nel reggino, sventata un'organizzazione criminale

Maxi operazione da parte dei carabinieri in quel di Reggio Calabria. Un’organizzazione criminale che svuotava conti correnti, è stata sgominata dal comando della provincia reggina: 29 gli arresti portati a termine, tutti facenti parte di due gruppi che rubavano e si appropriavano illecitamente di titoli, buoni fruttiferi, libretti postali e ovviamente soldi dei conti correnti. Ad essere presi di mira, come sottolineato dai colleghi di TgCom24.it, erano le persone anziane e gli invalidi, con i malviventi, che grazie alla complicità dei direttori degli stessi uffici e dei dipendenti, subivano furti per svariati migliaia di euro, a loro insaputa. Un’indagine lunghissima, iniziata addirittura nel 2014 e coordinata dalla Procura di Reggio Calabria.

COME FUNZIONAVA LA TRUFFA?

Come funzionava la truffa? In poche parole, i dipendenti delle Poste, dietro il pagamento di un compenso, attestavano la paternità dei trasferimenti di denaro in maniera falsa, permettendo, accedendo al sistema informatico di Poste Italiane, di riciclare il denaro in questione. Sono migliaia le operazioni eseguite in questi ultimi quattro anni, mentre i risparmiatori defraudati sarebbero 45. Fra gli arrestati vi sarebbero anche due persone considerate vicine all’’ndrangheta di Siderno, nonché due ex direttori di uffici postali della provincia di Reggio Calabria. I malviventi erano organizzati in due gruppi differenti, operanti soprattutto nel reggino.

