Riabilitazione Silvio Berlusconi: ufficialmente candidabile alle elezioni/ Pg di Milano non si oppone

Silvio Berlusconi è da oggi ufficialmente candidabile alle elezioni. Dopo la riabilitazione avvenuta durante la fine della scorsa settimana, bisognava attendere l’eventuale ricorso da parte della Procura generale di Milano, che ha però deciso di non intervenire, lasciando di fatto campo libero al leader di Forza Italia. Secondo quanto scrive l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, il procuratore generale Roberto Alfonso e il sostituto pg Maria Saracino, hanno valutato che la decisione del Tribunale di Sorveglianza non presenta vizi di legittimità, di conseguenza, sarebbe stato inutile opporsi alla precedente sentenza. Il Premier ha quindi tutti i requisiti per essere ricandidabile, e in vista di nuove eventuali elezioni, scenario da non scongiurare tenendo conto delle difficoltà riscontrate da Movimento 5 Stelle e Lega nel creare il nuovo governo, potrebbe essere eletto.

UNA GIORNATA DI ALTI E BASSI PER IL CAV

La decisione di riabilitare il Cavaliere giunge anche grazie alle relazioni delle Questure di Milano e Roma, e dei carabinieri di Monza, sul “requisito della buona condotta” dello stesso Silvio Berlusconi. Tali documenti “attestano un comportamento totalmente privo di segnalazioni rilevanti in termini negativi“. Una buona notizia quindi per l’ex Presidente del Consiglio, in una giornata in cui sono state emesse due richieste di rinvio a giudizio per lo stesso Silvio Berlusconi, nell’ambito del processo Ruby ter. Il conto con la giustizia non è ancora chiuso quindi, e il massimo esponente di Forza Italia rischia di subire ben 7 nuovi processi nei prossimi mesi.

