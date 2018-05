Roma, lite all'Ufficio Anagrafe: stacca un orecchio a morsi a un uomo/ Diverbio per la fila: indaga la polizia

Roma, lite all'Anagrafe: stacca un orecchio a morsi al rivale. La polizia indaga sulla vicenda in zona Portonaccio, in via San Romano, diverbio nato per la fila

Immagine di repertorio (LaPresse)

Roma, lite all'Anagrafe: stacca un orecchio a morsi al rivale. Ha dell’incredibile la vicenda accaduta questa mattina nell’ufficio Anagrafe di via San Romano, una traversa della via Tiburtina in zona Portonaccio: verso le ore 10,30, una banale lita si è trasformata in un dramma. Come sottolinea Il Messaggero, un diverbio per la fila si è trasformato in una rissa: uno dei due litiganti è arrivato al punto di mordere l’avversario all’orecchio, come fece Mike Tyson nel 1997 in un incontro con il rivale Evander Holyfield. Un gesto che ha avuto una conseguenza non da poco: il morso ha causato il distaccamento netto del lobo, provocando una forte emorragia. Sul posto sono immediatamente le forze dell’ordine e una ambulanza, con l’aggressore che è riuscito a fuggire a bordo della sua autovettura, una Smart, ma avrebbe le ore contate: iniziate le operazioni per rintracciarlo.

ROMA, LITE ALL'ANAGRAFE DI VIA SAN ROMANO

Secondo le primissime indiscrezioni sull’accaduto, riportate da Repubblica, l’aggressore è intervenuto nel corso di una discussione per la fila per difendere la moglie, impegnata nel litigio con l’uomo aggredito nell’ufficio. Sul pavimento dell’Anagrafe sono state rinvenute diverse macchie di sangue, con l’uomo ferito che è stato prontamente curato dal medico: gli infermieri accorsi immediatamente sul posto sono riusciti a tamponare la ferita, con l’uomo che è stato trasferito all’ospedale Sandro Pertini. Il lobo dell’orecchio staccato è stato raccolto da terra: previsto un intervento chirurgico per cercare di riattaccarlo. Il Messaggero riporta la testimonianza di una persona presente sul luogo della vicenda: "Eravamo in fila -e fra quei due c’è stato un battibecco. Credo che il ferito se la sia presa con la moglie dell’aggressore che è intervenuto in un secondo momento in modo feroce". In questi minuti le forze dell'ordine stanno ascoltando le parole della moglie dell'aggressore.

