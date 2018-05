Roma, pecore per tosare l’erba: l’idea verde della giunta di Virginia Raggi/ Già sperimentata a Berlino

Roma, pecore per tosare l’erba: l’idea verde della giunta di Virginia Raggi: già sperimentata a Berlino. Nella capitale potrebbero a breve pascolare delle pecore per tenere a bada i giardini

Pecore in arrivo nel centro di Roma? LaPresse

L’erba pubblica della città di Roma potrebbe essere tagliata in maniera naturale, tramite le pecore. E’ questa l’idea green della giunta di Virginia Raggi, per “regolare” i giardini dell’immenso territorio del comune capitolino. A svelarlo è stata Pinuccia Montanari, l'assessore capitolino all'Ambiente, che rispondendo ad alcune domande su Facebook, ha appunto confessato: «La sindaca Virginia Raggi recentemente mi ha sollecitato l'utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta al parco della Caffarella e che vorremmo estendere agli altri parchi e alle grandi ville». Roma non sarebbe la prima città ad adottare questo meccanismo naturale per lasciare il verde in ordine, visto che anche altri paesi all'avanguardia come Berlino lo stanno già praticando.

L’IRONIA DELL’OPPOSIZIONE

Subito è scattata l’ironia da parte dell’opposizione, a cominciare dal vicesegretario regionale del Pd, Enzo Foschi, che ha ammesso: «Dopo i gabbiani che in mancanza di una normale raccolta dei rifiuti, si sostituiscono ai netturbini per pulire le strade, oggi è la volta delle pecore. La domanda quindi sorge spontanea: contro le zanzare che affollano le nostre case d'estate, Raggi ci fornirà un geco mangia insetti?». Resta da capire se tale idea rimarrà nell’etere, solo a parole, o se si passerà a breve ai fatti, con pecore che inizieranno a pascolare nei giardini della Città Eterna, creando sicuramente anche un’attrazione curiosa per grandi e piccini.

