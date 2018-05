Sicilia, inchiesta Montante: "A Crocetta un milione di euro per i posti nella giunta"/ Indagato ex presidente

Sicilia, inchiesta Montante: anche l'ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, indagato. Avrebbe accettato un milione di euro in cambio della nomina di due assessori regionali.

16 maggio 2018 Emanuela Longo

Sicilia, inchiesta Montante: indatao Rosario Crocetta

L'inchiesta su Antonello Montante, l'imprenditore arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di corruzione, reo di aver creato una "rete illecita" al fine di spiare le indagini di magistratura e polizia sul proprio conto, si allarga sempre di più. Come spiega Huffingtonpost.it, sono in tutto otto i nuovi nomi iscritti nel registro degli indagati e tra questi ce ne sono alcuni esemplari, tra cui l'ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta e due ex assessori dei suoi governi, rispettivamente Linda Vancheri e Mariella Lo Bello. A finire nella lista degli indagati anche Giuseppe Catanzaro, successore di Montante a capo di Confindustria Sicilia. Tutti loro dovranno rispondere delle accuse di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, all'abuso d'ufficio e al finanziamento illecito dei partiti. Nell'indagine in corso da parte della procura di Caltanissetta sono finiti anche Maria Grazia Brandara, presidente Irap e altri tre imprenditori di Caltanissetta. I riflettori però restano tutti puntati sul ruolo che Rosario Crocetta avrebbe avuto nel caso. Secondo l'inchiesta, l'ex presidente della Regione Sicilia avrebbe accettato un milione di euro in quote da 200 mila ciascuno, da Montante e dagli altri imprenditori coinvolti nonché dall'attuale presidente Catanzaro in cambio delle nomine degli assessori regionali Linda Vancheri e Mariella Lo Bello. Queste avrebbero permesso a Montante di controllare la giunta regionale.

ROSARIO CROCETTA CORROTTO CON UN VIDEO

Nell'inchiesta portata avanti dalla procura nissena emerge così un nuovo filone d'indagine che andrebbe a coinvolgere anche Rosario Crocetta, ora indagato. L'ex governatore siciliano sarebbe stato corrotto attraverso un video dal contenuto scabroso relativo alla sua vita privata. Ad impedire che alcuni giornalisti (non precisati) potessero diffondere queste informazioni intime, compreso il suddetto video, sarebbe stato proprio l'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, finito ai domiciliari nei giorni scorsi. Grazie a questa arma di ricatto quest'ultimo avrebbe permesso l'inserimento nelle giunte guidate da Crocetta di persone di sua fiducia tra cui proprio Linda Vancheri e Mariella Lo Bello oltre a rendere possibile la nomina del presidente dell'Istituto regionale per le attività produttive (Irsap), Maria Grazia Brandara.

