Tragedia dell'hotel Rigopiano / Indagati i vertici della Regione, accuse di omicidio per inerzia

Tragedia dell'hotel Rigopiano, indagati i vertici della Regione Abruzzo: accuse di omicidio per inerzia. Avvisi di garanzia per Ottaviano Del Turco, Giovanni Chiodi e Luciano D'Alfonso.

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Tragedia dell'hotel Rigopiano - La Presse

Per quanto riguarda la tragedia del Rigopiano sono arrivati gli avvisi di garanzia per Luciano D'Alfonso, attuale presidente della Regione Abruzzo, e per chi l'ha preceduto e cioè Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi. Si parla di accuse di omicidio e disastro colposo. Da mesi sono stati indagati politici e anche funzionari appartenenti a vari enti del territorio in questione. Oltretutto si è parlato anche molto degli organismi che sarebbero dovuti intervenire per cercare di liberare con rapidità la zona dell'albergo attaccata dalla neve con compiti importanti legati al coordinamento dei soccorsi e degli interventi. Una situazione che finalmente sembra essere arrivata a una spiegazione che possa dare la possibilità di riuscire a mettere un punto sulla questione. Di certo però il dolore non si potrà mai mettere da parte per la morte e il dolore provato da tantissime famiglie.

I FATTI DI UN ANNO E MEZZO FA

Cosa è accaduto nel comune di Farindola in Abruzzo il 18 gennaio del 2017? Una slavina si è distaccata e purtroppo ha colpito l'albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort e in questa tragedia sono morte ben ventinove persone. Si tratta della tragedia dalla portata più importante in Italia dal 1916 e in Europa dal 1999. Una situazione che ha portato ovviamente ad indagini accurate per capire più da vicino cosa è successo e chi è stato il responsabile, con pochissimi che fin dall'inizio avevano parlato semplicemente di un disastro naturale. Per questo è stata aperta un'inchiesta giudiziaria con la magistratura che a mezzo della procura di Pescara ha voluto accertare se ci fossero eventuali responsabilità legate all'idoneità della struttura portante del resort. Si è parlato poi anche del ritardo possibile dei soccorsi con attenzione per quanto riguarda le comunicazioni rispetto all'accaduto.

