Camorra, arrestati i fratelli D’Ari: medici insospettabili in affari con il clan Lo Russo. Gravi le accuse nei loro confronti, che avrebbero gestito dei ristoranti assieme ai camorristi

Due medici insospettabili sono finiti in manette nelle scorse ore, nell’ambito di un’operazione anti camorra eseguita in quel di Napoli. Si tratta precisamente, come riportato dall’edizione online de Il Messaggero, dei fratelli D’Ari, Antonio (classe 1981) e Luigi (classe 1975): il primo è uno stimato chirurgo estetico, mentre il secondo è un anestesista. Entrambi sono molto conosciuti nella città partenopea, lavorando anche in due cliniche private, e secondo le accuse, sarebbero complici del clan Lo Russo. In poche parole, i due professionisti sono accusati di aver acquisito e gestito alcuni ristoranti appartenenti a camorristi in carcere (siamo nel periodo 2013-2014), facendo poi investimenti con gli stessi malviventi.

LE ACCUSE NEI LORO CONFRONTI

Le accuse nei confronti dei due medici, sono quelle di riciclaggio di ingenti somme di denaro sporco, reato contestato anche a Domenico Mollica e a Mariano Torre, quest’ultimo, ex membro del clan Lo Russo, ed oggi collaboratore di giustizia. Proprio le testimonianze del pentito sono state fondamentali nell’inchiesta denominata snakes, portata avanti dalla Dia di Napoli, sotto il coordinamento della Dda della Procura partenopea. In cella è finito anche il cognato del boss Carlo Lo russo, titolare di un’agenzia di affari, mentre ai domiciliari, Adriana Lo Russo, coniuge di Mollica e sorella di Carlo, e altre due persone sempre ritenute vicine alla cosca camorrista.

