Claudio Giacobazzi, re dei diamanti trovato morto a Reggio Emilia: suicidio?/ Le Iene lo avevano intervistato

Claudio Giacobazzi, imprenditore trovato morto a Reggio Emilia

E’ stato ritrovato in una stanza d’albergo a Reggio Emilia, Claudio Giacobazzi, imprenditore 65enne definito il re dei diamanti. Da trent’anni guidava infatti la Intermarket Diamond Business spa (Idb) di Milano, azienda specializzata nella vendita della preziosa pietra, che fatturò fra il 2011 e il 2016 ben 120 milioni di euro. Originario del reggiano, residente a Vezzano sul Crostolo, Giacobazzi è stato ritrovato in un hotel a pochi chilometri dal casello autostradale di Reggio, con la testa infilata in un sacchetto, stretto al collo con un elastico. La sua vita era sta più o meno anonima fino al 2016, quando finì al centro di uno scandalo riguardante appunto i diamanti, portato alla luce dalla trasmissione Report, poi approfondito anche da Le Iene, attraverso un servizio in cui avevano intervistato proprio l’imprenditore morto nelle scorse ore.

ERA INDAGATO DALLA PROCURA DI MILANO

La situazione negli ultimi tempi era peggiorata per Giacobazzi, visto che la scorsa settimana il Corriere della Sera aveva rivelato che lo stesso era finito sul registro degli indagati dalla Procura di Milano, assieme ad altre nove persone, con le accuse di associazione a delinquere, per sfruttare il patrimonio di Antinea Massetti De Rico (fondatrice dell’azienda gestita dal 65enne reggiano) e del marito, Richard Edward Hile, entrambi morti nel 2017. Forse Giacobazzi non ha retto il peso di queste vicende giudiziarie, ed ha così deciso di farla finita, uccidendosi. Al momento è questa la pista su cui stanno lavorando gli investigatori, e tutti gli indizi spingerebbero in tale direzione. La procura ha comunque disposto l’autopsia, di modo da dissipare qualsiasi dubbio.

