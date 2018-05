Esplode sigaretta elettronica, morto/ Gli scoppia in mano e perde la vita in Florida negli Stati Uniti

Esplode sigaretta elettronica, morto: gli scoppia in mano e perde la vita in Florida a St.Petersburg negli Stati Uniti. 195 incidenti e 133 persone ferite per motivi simili a questo.

Esplode sigaretta elettronica, morto

Un rapporto dell'U.S. Fire Administration ha sottolineato come tra il 2009 e il 2016 ci siano stati almeno 195 incidenti legati a sigarette elettroniche esplose con 133 persone ferite di cui 38 in modo anche piuttosto serio. Fino a questo momento però nessuno era morto per un problema con la sigaretta elettronica. Il 38enne Tallmadge D'Elia è stato ritrovato senza vita il 5 maggio nel suo letto con l'esplosione del dispositivo portati che aveva portato a un piccolo incendio. Il medico legale Pinellas Pasco ha sottolineato, come riportato da La Stampa nella sua versione online, che la causa del decesso è legato a una ferita alla testa. L'uomo aveva riportato ustioni per circa l'80% del suo corpo. Una morte terribile che avrà ovviamente delle conseguenze sia sulle vendite del modello che l'ha causata oltre a diatribe legali che potrebbero portare anche a situazioni ancora più gravi.

TRAGICO EPISODIO NEGLI STATI UNITI

In Florida a St.Petersburg è accaduto qualcosa di clamoroso, un fatto tragico senza precedenti e cioè la morte di un giovane per lo scoppio di una sigaretta elettronica. Il ragazzo di 38 anni stava fumando quando questa gli è esplosa tra le mani come rivela il Tampa Bay Times. Si tratta del primo caso che ha portato alla morte di una persona per un vaporizzatore elettronico. Nell'autopsia sono stati ritrovati dei frammenti dell'oggetto all'interno del cranio della vittima. Si trattava di un modello di marca Mod distribuito dalla Smok-E Mountain dopo essere stato fabbricato nelle Filippine. I rappresentati dell'azienda interpellati da Abc hanno smentito la possibilità di veder esplodere un loro dispositivo e che probabilmente si è trattato di un problema alla batteria, sostenendo inoltre che alcuni l'avevano clonate per rivenderle a un prezzo più accessibile senza però rispettare gli standard di sicurezza.

