Genova, tamponamento a catena sulla Sopraelevata. Incidente e caos nel capoluogo ligure, traffico in tilt dopo lo scontro fra quattro autoveicoli all'altezza del casello Genova Ovest

La famosa sopraelevata di Genova

E' di nuovo caos sulla Sopraelevata di Genova. Questo pomeriggio si è infatti verificato un tamponamento che ha mandato in tilt il traffico del capoluogo ligure. Come riferito dai colleghi dell’edizione online de IlSecoloXIX, attorno alle ore 15:30 quattro veicoli sono stati coinvolti in un incidente, che ha ovviamente avuto forti ripercussioni su tutto il traffico cittadino. Il tamponamento si è verificato precisamente nei pressi dello svincolo per il casello di Genova Ovest, e subito è intervenuta la Polizia Locale per provare a smaltire il traffico in direzione Ponente. Ripercussioni sulla circolazione in particolare sulla strada Aldo Moro e nella zona di Dinegro.

IL DILEMMA DELLA SOPRAELEVATA

Quella della Sopraelevata è una sorta di ferita aperta per i tutti i genovesi. La strada, costruita a inizio anni ’60, serve per collegare il centro città al casello autostradale, ma spesso e volentieri è bloccata per l’elevata circolazione di veicoli, calcolando che ogni giorno circa 80mila mezzi percorrono nei due sensi di marcia la Sopraelevata genovese. Più volte negli ultimi anni sono stati lanciati appelli rivolti all’amministrazione, di abbattere la strada in questione, che deturpa il paesaggio, per creare un tunnel interrato, o un ponte che possa scavalcare l’intero bacino portuale di Genova, un’opera architettonica imponente che potrebbe però risolvere molti problemi della città ligure.

