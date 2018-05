Ilva, incidente mortale sul lavoro: muore operaio di 28 anni/Travolto da una fune di una macchina scaricatrice

Ilva, incidente mortale sul lavoro: muore operaio di 28 anni, travolto da una fune di una macchina scaricatrice. Non ce l'ha fatta il ragazzo travolto da un cavo

L'Ilva di Taranto dove è avvenuta la morte dell'operaio

Una nuova morte sul lavoro, questa volta presso lo stabilimento Ilva, nota multinazionale dell’acciaio con sede a Taranto, in Puglia. Come riportato da La Repubblica, Angelo Fuggiano di anni 28, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto nel reparto Ima, dopo un cambio funi: mentre erano in corso le operazioni, un cavo della macchina scaricatrice DM6 è saltato durante la fase di ancoraggio, travolgendo appunto il lavoratore appostato li vicino. Il giovane è stato subito soccorso da parte degli operatori del 118, ma per lui non c’è stato più nulla da fare, visto che l’impatto con il cavo è stato violentissimo. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia di finanza e gli ispettori del lavoro, per cercare di ricostruire l’accaduto.

IN CORSO LE INDAGINI

L’azienda ha fatto sapere che «Sono in corso tutte le indagini per poter risalire alle cause dell'evento. L'Ilva esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Angelo Fuggiano e a tutti i suoi cari». E’ intervenuto anche Antonio Talò, sindacalista e segretario della Uilm Taranto, che ha spiegato come sono andati i fatti: «Stava provvedendo ad un cambio fune a una delle gru che scaricano i minerali che servono alla produzione dell'acciaio, quando, secondo le prime ricostruzioni, la fune stessa si è staccata dall'alloggiamento del carro ponte colpendolo. Si tratta di funi molto pesanti ed è evidente che anche se si è colpiti di striscio, le conseguenze sono molto gravi».

