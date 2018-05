Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 17 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 59/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 17 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.59/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

L'estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi è pronta a fare compagnia a tutti gli appassionati dei due giochi firmati Sisal. Fioccheranno di certo premi in tutte le regioni italiane, anche se scopriremo il bottino delle prime vincite sul podio solo nelle ore successive alla conclusione del concorso. La Agipro ha rilasciato da poco le vincite maggiori dall'ultimo appuntamento, dove è stato il Lotto a distinguersi. La vittoria più alta è stata infatti quella di un fortunello di Caltagirone, in provincia di Catania, che ha centrato oltre 127 mila euro grazie alla ruota di Bari e a quaterna, terno e ambo previsti nella sua giocata. Circa 37 mila euro invece ad un vincitore della provincia di Grosseto, di Arcidosso, cheh a realizzato quattro numeri su Tutte le Ruote. Si chiude la classifica con la provincia di Teramo: un appassionato di Sant'Egidio ha indovinato quattro numeri su Tutte le Ruote per un valore da 25 mila euro. Le vincite del 10eLotto hanno premiato invece la provincia di Cosenza con il primo posto in classifica. Il fortunello in questione è infatti di Oppido Lucano, che ha centrato 9 numeri su 10 per un valore di 100 mila euro. A Domodossola è stata invece indovinata una vincita da 50 mila euro grazie a 9 numeri su 10 finali, mentre 20 mila euro sono stati registrati in provincia di Bergamo, a Romano di Lombardia. Anche in questo caso la vincita è stata realizzata grazie a 9 numeri indovinati su una giocata da 10.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Un Jackpot sempre più ricco per l'estrazione del SuperEnalotto di questa sera. Il montepremi in palio sarà di 35,4 milioni di euro, sempre più allettante agli occhi di tutti gli appassionati. L'ultimo concorso invece ha vissuto un ribasso significativo di tutte le quote in palio, dalla più piccola alla più grande. Primo posto sul podio per i cinque giocatori che son il 4+ hanno realizzato oltre 27 mila euro a testa, contro i circa 13 mila euro assegnati invece ai 13 vincitori del 5. Si scende fino a 2.164 euro per i 107 appassionati che hanno indovinato il 3+, mentre il premio del 4 è stato di 275,24 euro, realizzato da 642 giocatori. Scende anche il premio del 3, ritornando alle sue quote più basse. Il bottino in questo caso è stato di 21,64 euro, per 24.096 vincitori in tutto. Anche il 2 ritorna alla quota più bassa, pari a 5 euro e assegnata a 345.365 giocatori in tutto. Un premio che si affianca ancora una volta allo 0+ ed al suo bottino gemello, che è stato centrato da 24.239 vincitori. Meno della metà gli appassionati che hanno indovinato l'1+, ovvero 11.238: a loro il premio storico della quota SuperStar, pari a 10 euro ciascuno. Infine abbiamo i 1.686 vincitori che hanno azzeccato i 100 euro del 2+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto, numeri e vincite: da sempre il gioco della Sisal permette a tanti giocatori di realizzare i propri sogni grazie a bottini importanti. Non tutti ovviamente riescono a conquistare premi impressionanti, quelli che fanno tremare la terra sotto ai piedi. Anche se vincere è ogni giorno sempre più semplice, una buona dose di fortuna e casualità renderà possibile la vittoria finale di ciascun appassionato. Per poter avere la possibilità di ottenere uno dei premi della Sisal bisogna però come sempre pensare innanzitutto ai numeri da giocare. Una combinazione che può prevedere solo due numeri oppure cinque e giocati nella ruota che più preferiamo. C'è chi si affida ai sogni e chi invece alla veggente di un villaggio sperduto, mentre altri preferiscono ancora appoggiarsi come un tempo alla smorfia napoletana. Anche la nostra Rubrica ha scelto l'oracolo partenopeo per proporvi dei numeri da giocare, a partire da una news datata ma sempre valida. Soprattutto perché si parla di vincite e sorprese. Cosa deve aver provato la donna del Texas che credeva di aver vinto 8 milioni di dollari alle slot machine? Di sicuro una grande emozione, salvo però scoprire che il display aveva aggiunto qualche zero in più. Un errore informatico che ha regalato alla donna un forte entusiasmo, per poi gettarla verso la delusione più nera. E sul fatto che sia stato un errore non è messo in dubbio, dato che quel particolare tipo di slot è programmata perché le vincite non superino i 20 mila dollari. Cosa ci dice la smorfia? Abbiamo la vincita, 70, l'anziana, 6, l'errore, 63, il casinò, 30, e la delusione, 88. Come Numero Oro scegliamo invece il sogno, 79.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo in pista questa sera, per un nuovo concorso che terrà con il fiato sospeso tutti i giocatori della Sisal. Molti rientreranno a casa per vivere da soli l'esperienza dell'estrazione, altri invece si ritroveranno con amici e familiari per condividere un momento così emozionante. Tutti sognano intanto di poter conquistare il montepremi, con l'incognita di poter realizzare il proprio desiderio. E visto che bisogna sognare sempre in grande, meglio pensare subito al progetto che vorremo realizzare una volta ottenuto il nostro bottino. Di ambizioni ce ne sono tante, ma bisogna anche pensare all'immediato, a quella spesa istintiva che vorrà fare chi ha appena scoperto di aver vinto. La nostra Rubrica propone anche per questo un nuovo progetto presente su KickStarter e che punta al dispositivo più in vista del momento: i droni. Fairy è infatti il primo device in grado di catturare le foto via aerea in full HD, leggero e trasportabile, con un controllo combinato che permette all'utente di unire auto scatto intuitivo e immagini da immortalare grazie al personale controllo remoto. L'idea sembra aver riscosso un forte interesse da parte del gruppo, visto che il goal è già stato centrato prima della conclusione dell'asta, che avverrà fra 29 giorni.

© Riproduzione Riservata.