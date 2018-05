Milano, accoltella l’amico per le avances alla ragazza: morto giovane di 22 anni/ Arrestato l’assassino

Lite finita male nella notte a Milano: morto un giovane di 22 anni

Un morto nella notte a Milano. Un giovane di 22 anni è stato assassinato “dall’amico”, per via di alcune avances forse troppo spinte che avrebbe rivolto la vittima alla sua ragazza. E’ accaduto in via Meucci, quartiere Bruzzano, zona nord del capoluogo lombardo, come sottolineato dai colleghi della redazione online de La Repubblica. I due giovani si conoscevano bene, avevano da poco aperto insieme una ditta di restaurazioni, e venivano da una serata a base di alcool e di stupefacenti (cocaina). Forse l’eccessivo sballo ha “eccitato” fin troppo i due, che hanno iniziato a discutere veemente per poi passare dalle parole ai fatti. Uno dei due, Matteo Villa di anni 27, è salito in casa della compagna dove ha preso un coltello da cucina, il motivo, troppi apprezzamenti da parte di William Lorini, l’amico 22enne, nei confronti della propria ragazza.

FATALI I DUE FENDENTI ALL’ADDOME

Tornato in strada ha aggredito il ragazzo, colpendolo con due fendenti all’addome, mentre Lorini si difendeva con una livella da muratore. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, e trasportato in codice rosso presso il vicino ospedale San Raffaele di Milano, è morto poche ore dopo a causa delle profonde ferite subite. L’omicida aveva già precedenti penali (così come la vittima), ed è stato successivamente fermato e arrestato, ed ora subirà un processo per direttissima per omicidio

