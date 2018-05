Milano, scontro tra moto e tram Atm: fattorino perde una gamba/ Grave incidente, vittima dipendente Just Eat

Milano, scontro tra moto e tram: fattorino perde una gamba. Il 28enne, dipendente Just Eat, vittima di un grave incidente: ecco il comunicato della Atm

Milano, scontro tra moto e tram: fattorino perde una gamba. Grave incidente quello andato in scena oggi pomeriggio, giovedì 17 maggio 2018, nel capoluogo lombardo in via Montegani: un dipendente di Just Eat, noto servizio di spedizione pasti, rimasto incastrato con il suo scooter tra due tram nel corso di una consegna ed ha perduto l’arto. L’Ansa sottolinea che secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di sorpassare la linea 3 mentre procedeva verso il centro città, ma non si è avveduto dell’arrivo di un altro mezzo che viaggiava in senso contrario. Il motociclista non è riuscito a tornare sui suoi passi ed è rimasto incastrato tra i due mezzi, con una gamba scivolata sotto uno dei due tram. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ma la gamba era compromessa: i medici del Policlinico hanno dovuto amputarla dal ginocchio in giù.

Attualmente l’uomo è al Policlinico, ma dopo il grave incidente la situazione è degenerata: un passante ha reagito in maniera scomposta, aggredento il conducente del tram. Il cinquantaduenne ha ricevuto un pugno: in stato di choc per quanto accaduto al motociclista, è stato accompagnato in ospedale. ATM (Azienda Trasporti Milanesi), ha diramato il seguente comunicato sulla vicenda: "Intorno alle ore 15, si è verificato un incidente stradale in via Montegani-piazza Abbiategrasso tra un tram della linea 3 e uno scooter. Dalle prime ricostruzioni, pare che il motociclista abbia incautamente superato a sinistra il tram che andava verso direzione centro senza accorgersi dell’arrivo di un altro tram nella direzione opposta. L’impatto sarebbe stato inevitabile. Sul posto 118, Vigili del Fuoco, Polizia locale e personale Atm sono intervenuti per liberare la persona scivolata sotto il mezzo, trasportata in codice rosso al Policlinico".

