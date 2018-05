Omicidio Elena Ceste, oggi la sentenza per Michele Buoninconti/ Cassazione conferma i 30 anni di carcere?

Omicidio Elena Ceste, oggi attesa la sentenza per il marito Michele Buoninconti: i giudici della Cassazione possono confermare i 30 anni di galera o rinviare tutto in Appello

17 maggio 2018 Niccolò Magnani

Elena Ceste, oggi sentenza (Quarto Grado)

È attesa per oggi la sentenza della Cassazione sul caso di Elena Ceste, uccisa la mattina del 24 gennaio 2014 a Costigliole d’Asti ma trovata solo 9 mesi dopo nel rio Mersa dopo dei lavori di bonifica. Il marito Michele Buoninconti è l’unico imputato, accusato e già condannato nei precedenti gradi di giudizio con rito abbreviato ad anni 30 per omicidio volontario e occultamento di cadavere: l’ex vigile del fuoco è accusato di aver ucciso la moglie in preda ad un periodo di lunga crisi quando lei aveva ancora 37 anni ed avevano ben 4 figli. È in carcere dallo scorso 29 gennaio 2015 e attende per oggi - essendosi sempre dichiarato innocente - la possibile assoluzione o quanto meno il rinvio alla Corte d’Appello per eventuali perizie tecniche richieste dalla Difesa. È la resa dei conti per un processo che ha tenuto la cronaca nera italiana per mesi sotto scacco, sia prima che dopo la “comparsa” del cadavere della povera Elena: i giudici della Cassazione sono in camera di consiglio ed entro sera (al massimo domani mattina) dovrebbero arrivare a sentenza finale, con i legali di Buoninconti (Enrico Scolari e Giuseppe Marazzita) che fino all’ultimo sperano in ogni strada possibile per poter dimostrare la proclamato innocenza.

LA TESI DELLA PROCURA

La tesi della difesa è semplice: il marito di Elena Ceste dice di essere completamente innocente e che la donna si sarebbe allontanata volontariamente da casa in preda ad un delirio, nuda e senza nessun documento o cellulare appresso. Secondo invece quanto ha stabilito la sentenza di condanna di primo grado, sarebbe stato Buoninconti ad ucciderla dopo aver accompagnato i figli a scuola e sorpresa nella doccia: a quel punto avrebbe portato il suo corpo in auto vicino al Rio Mersa dove poi venne ritrovato ben 9 mesi dopo. In aula questa mattina il Procuratore Generale Giuseppe Casella, ricostruendo le varie tappe della vicenda giudiziaria, ha spiegato che Buoninconti avrebbe «agito con lucidità e freddezza. Il suo è un proposito criminale dettato da un movente riconducibile ad una sete di dominio sulla povera Elena Ceste, e anche un malsano senso dell’onore». Secondo quanto riportato dagli inviati di Quarto Grado (qui l’intera ricostruzione del caso fatto nella scorsa puntata dell’11 maggio 2018), la Procura ha raccolto nel dettaglio tutte le tappe della vicenda di Elena e Michele, con la difesa che invece continua a riproporre lo schema delle perizie scientifiche incomplete ed errate. Il verdetto invece si baserà su quegli elementi di prova trovati nell’auto dell’ex pompiere che avrebbe ucciso la moglie perché stava per allontanarsi da lui, forse con la separazione, il che avrebbe scatenato un profondo risentimento in lui tanto da arrivare all’orrendo e presunto gesto omicida.

