Padova, incidente alle Acciaierie Venete: 7 indagati/ Sotto inchiesta i vertici della Danieli

Padova, incidente alle Acciaierie Venete: 7 indagati, tra loro i vertici della Danieli con l'accusa di lesioni colpose. Ultime notizie, 4 i feriti: le loro condizioni

Incidente alle Acciaierie Venete di Padova (Vigil Del Fuoco)

Padova, incidente alle Acciaierie Venete: 7 indagati. La vicenda risale a domenica 13 maggio 2018: verso le ore 8 allo stabilismento di Riviera Francia una colata di acciaio bollente ha colpito quattro operai. I quattro uomini sono rimasti ustionati, con tre di loro molto gravi. Successivamente è divampato l’incendio all’interno dell’acciaieria, con i vigili del fuoco che sono riusciti a sedare il rogo e a salvare gli operai rimasti contusi. Oggi giungono nuovi e importanti aggiornamenti: come sottolinea l’Ansa, la procura di Padova ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati sette persone. L’agenzia sottolinea che tra questi vi sono i vertici dell’azienda Danieli, quelli della sicurezza e i rappresentanti legali di alcune ditte che lavorano in appalto. Si tratta di una iscrizione tecnica per il momento, necessaria per l’affidamento della perizia sui macchinari da parte del pubblico ministero.

INCIDENTE ALLE ACCIAIERIE VENETE: 7 INDAGATI

Il Messaggero Veneto rivela che tra i nomi degli indagati compaiono anche Giampiero Benedetti, presidente della Danieli di Buttrio, Giacomo Mareschi Danieli, consigliere della Danieli, e Alessandro Trivillin, consigliere della Danieli. Lo stabilimento di Padova per il momento rimane sotto sequestro, con lo stop alla produzione fino a quando i consulenti della Procura non daranno il nulla osta. L’accusa è quella di lesioni personali colpose: la Danieli ha infatti fornito la traversa di sollevamento che ha ceduto durante lo spostamento del contenitore di acciaio fuso. Le ultime notizie sulle condizioni dei quattro operai feriti sottolineano che due di loro, i romeni Marian Bartu e Sergiu Todita, hanno riportato ustioni su tutto il corpo e sono ricoverati in condizioni critiche. Il terzo operaio ha ustioni per il 13 per cento del corpo, mentre il quarto è stato dimesso già nella serata di domenica con prognosi di 15 giorni.

