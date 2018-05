Paolo Fox/ Oroscopo oggi 17 maggio 2018: periodo molto importante per la Bilancia

Paolo Fox, oroscopo oggi 17 maggio 2018. Previsioni segno per segno: periodo molto importante per la Bilancia, per il Cancro le stelle tornano positive

17 maggio 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, GIOVEDI' 17 MAGGIO

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di giovedì 17 maggio 2018. Per la Bilancia è un periodo molto importante. Attenzione perché questi sono giorni in cui hai bisogno di molte certezze e molte sicurezze. Non fare l'errore di valutare una strada che ti possa apparire all'inizio certa, ma poi si rivela differente. Analizza tutti gli aspetti nel dettaglio. Per il Cancro dal 14 del mese finalmente qualcosa si sta sistemando. Le stelle appaiono molto positive. Con Saturno che comunque è opposto, non sei però del tutto soddisfatto. Amici del Sagittario, siete molto forti in questa giornata, con una grande vitalità e voglia di rimettersi in gioco. Vi è stato un piccolo grande disagio che devi cercare di recuperare nell'ambito familiare.

AMORE AL TOP PER...

Per la Vergine in amore vi è un po' di agitazione con il partner, oppure dovete fare qualcosa di veramente importante per giugno e luglio e questo alla fine vi stressa molto. La giornata può apparire leggermente confusionaria per quanto riguarda l'amore per i nati sotto il segno del Capricorno. Dovete però superare un piccola crisi tra marzo e aprile. Cercate infatti di non riportare le difficoltà del lavoro nell'ambito familiare. Se invece ciò non è avvenuto, probabilmente sei rimasto troppo tempo fuori non dedicandoti ai sentimenti. Per lo Scorpione il cielo è molto positivo per coloro che vogliono riscattarsi in amore, oppure tentare un nuovo percorso di tipo esistenziale. Per i Pesci in amore vi è una minore attenzione. Anche se non lo chiedete vorreste avere maggiori premure.

LAVORO AL TOP PER...

Nel lavoro vi sono delle belle prospettive con ottimi risultati per i nati sotto il segno dei Pesci. Amici del Leone, siete leggermente preoccupati per quelle che sono le prospettive. Entro tre mesi però questa vostra verifica che dovrete effettuare nel mondo del lavoro e personale vi porterà a delle buone novità nella seconda parte dell'anno. Per il lavoro potrebbero esserci delle proposte che non saranno bene accette per il Sagittario, oppure sarai tu a non valutare idonee alcune che ti sono state fatte. Per l'Acquario sul lavoro possono arrivare più proposte permettendoti di scegliere quella che ti fa più comodo. Sul piano economico però non ci sono grandi novità.

